Почему крупная уральская страховая компания лишилась лицензии

Банк России объясняет свою жесткую позицию допущенными организацией нарушениями, а именно несоблюдением соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств. Иными словами, резервы не покрывали сумму возможных платежей. Регулятор увидел в этом угрозу правам и законным интересам застрахованных лиц и стабильности рынка. Кроме того, указал, что к страховщику уже применялись меры воздействия.

КАСКО не защитит

Судя по отчетности, за 2020 год "АСКО-Страхование" получило 11,5 миллиарда рублей страховых взносов - на 44 процента больше, чем в 2019-м. Основная доля страховой премии, 10,3 миллиарда, пришлась на ОСАГО. Поэтому случившееся в первую очередь затрагивает интересы автомобилистов. Впрочем, как поясняют в отделении Челябинск Уральского ГУ Банка России, при отзыве лицензии действие полисов ОСАГО продолжается.

С другими видами страхования немного сложнее: по истечении 45 календарных дней действие договоров прекращается, что влечет возврат клиентам части страховой премии (с учетом фактического действия договора и срока, на который он был заключен). Кредиторы вправе обращаться с требованиями к временной администрации, каковой назначено Агентство по страхованию вкладов.

Руководитель представительства Российского союза автостраховщиков в УрФО Вячеслав Тарасов, со своей стороны, уточняет: полисы ОСАГО, приобретенные до 3 декабря (когда лицензия была отозвана), действительны, а вот после этой даты - вне закона (возможно, за их продажей вообще стоят мошенники).

При наступлении страхового события у владельцев "законных" полисов несколько вариантов. Если попадает в ДТП и является пострадавшей стороной клиент АСКО, он может обращаться в организацию виновника или в РСА. Если же в лишившейся лицензии компании застрахован виновник, а пострадавший нет, последний должен идти к своему страховщику. Если у обоих участников аварии полисы АСКО - обращаются в РСА.

Что касается добровольных видов страхования (например КАСКО), Тарасов рекомендует расторгать договор, не дожидаясь страхового случая, и перезаключать его с другой компанией, у которой есть действующая лицензия.

Портфель не по силам

Все опрошенные "РГ" эксперты едины в том, что крайняя мера, примененная в отношении крупной страховой компании, - явление почти единичное, но расходятся в оценках ситуации.

Вячеслав Тарасов видит в принятых ЦБ мерах экономическую неотвратимость.

- Организация с историей, с позитивным имиджем и очень большим портфелем, этого не отнять. Но факт ее ухода следует рассматривать как очищение рынка. Не первый год она работала на грани риска, с разбалансированным страховым портфелем, что, кстати, отражалось и на ее рейтингах, - подчеркивает он.

- Отзыв лицензий всегда обусловлен выявлением нарушения нормативных требований, в данном случае соотношения собственных средств и принятых обязательств, - говорит председатель Союза страховщиков Уральского региона "Белый соболь" Сергей Смирнов.

На страховом рынке быстро расти может только игрок, имеющий неограниченный доступ к капиталу, причем не заемному, а собственному

Эксперт поясняет: согласно формуле, учитывается темп роста, а значит, при активизации сборов так же активно должны увеличиваться и резервы.

- Да, у них не хватило обеспечения, но с другими показателями все было прекрасно, - выражает свою точку зрения исполнительный директор корпоративных продаж челябинского филиала компании ВСК Марина Симбиркина. - Компания работала с 1990 года и всегда выполняла свои обязательства, поэтому многие коллеги по цеху считали ее одним из лучших, показательных бизнесов в регионе. И, хотя в каких-то сегментах мы конкуренты, у страховщиков остался осадок, они задаются вопросом: так ли необходимы были самые крайние меры?

Многие наблюдатели делают акцент на том, что проблема была в структуре страхового портфеля. Почему-то считается, что заниматься ОСАГО выгодно. Но в последние годы мало кто заходил на этот рынок. Напротив, многие работавшие в этом сегменте сдают лицензии. Подорожавшие запчасти и услуги автосервиса делают этот бизнес убыточным. АСКО же не меняла курс и лояльно относилась к клиентам, держала низкие цены. При этом средние выплаты, например в Дагестане, доходили до 120 тысяч рублей, тогда как в среднем по стране они были в пределах 64 тысяч.

При низких тарифах и огромных объемах продаж компании следовало активнее развивать добровольные виды страхования, но здесь она не проявила достаточную гибкость.

Риски увеличиваются с ростом

Однако дело не только в выстраивании индивидуальной стратегии. По мнению владельца группы компаний "Авуар" и председателя комитета по налогам челябинского Союза промышленников и предпринимателей Алексея Овакимяна, роковыми для АСКО стали введенные не так давно новые правила ЦБ, в соответствии с которыми резервы должны формироваться опережающими темпами.

- Обязательства ты получаешь в этом году, а прибыль в отчете будет отражена в следующем, когда страховка закроется. Новыми же правилами предписано, чтобы собственный капитал был увеличен на тот финансовый результат, который хочешь получить от увеличения продаж, и только после этого можно наращивать сами продажи, - поясняет эксперт.

Справиться с такой задачей, по мнению Овакимяна, способна фирма, за которой стоит крупная финансовая структура: банк или крупный холдинг способны оказать страховым "дочкам" оперативную поддержку, быстро переведя средства со счета на счет. У АСКО такого партнера, готового подставить плечо, не было, хотя слухи о возможном слиянии или ее поглощении ходили. Впрочем, особенность рынка такова, что крупному бизнесу нет смысла тратиться на покупку тонущего конкурента: страховка действует год, по истечении которого его клиенты все равно придут к тем, кто остался на рынке.

Ситуация с АСКО, по мнению эксперта, наглядно продемонстрировала логику развития целой отрасли: нынешний порядок расчета резервов изначально нацелен на то, чтобы на рынке не осталось независимых компаний. Региональные игроки это понимают, не стремясь перескочить вверх через несколько ступенек.

- АСКО была, пожалуй, единственным на Южном Урале региональным игроком, претендовавшим на федеральные ниши. Но, как показала практика, без поддержки это невозможно: быстро расти может только игрок, имеющий неограниченный доступ к капиталу, причем не заемному, а собственному, - рассуждает Овакимян. - Видимо, иную модель регулятор считает рискованной.

Стратегия вероятности

Что ждет компанию дальше? Вячеслав Тарасов полагает, что отзыв лицензии следует рассматривать как финальное решение: никогда уже такая организация не вернется на страховой рынок, возможно, будет запущена процедура банкротства.

Алексей Овакимян, однако, считает, что юридические основания для признания компании банкротом недостаточны: судя по отчетности, у нее останется приличная сумма на счетах даже после покрытия обязательств по страховкам. Он предполагает, что дело может ограничиться отзывом лицензии и тогда организация сохранится как юрлицо и продолжит заниматься бизнесом, хотя уже и в иной сфере.

Сергей Смирнов также подчеркивает, что отзыв лицензии не обязательно означает гибель ее обладателя. Возможны рекомендации со стороны регулятора, например, о смене собственника или иных действиях, при выполнении которых лицензию могут вернуть: все-таки "АСКО-Страхование" была по-своему эффективным и интересным игроком.

Словом, дальнейшая судьба компании лучше продемонстрирует, какие векторы господствуют на финансовом рынке.