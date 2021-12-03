ЦБ лишил лицензии ПАО "АСКО-Страхование"

Центробанк отозвал лицензию на осуществление страхования у ПАО "АСКО-Страхование". Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

Отозваны имевшиеся у челябинской компании лицензии на осуществление обязательного страхования автогражданской ответственности, добровольного личного и имущественного страхования. Назначена временная администрация в лице "Агентства по страхованию вкладов".

По данным ЦБ, ПАО "АСКО-Страхование" нарушила минимально допустимое значение нормативного соотношения собственного капитала и принятых обязательств.

Кстати, регулятор с 10 декабря собирается отказаться от выдачи лицензий на страховую деятельность в бумажном виде. Документ станет электронным.