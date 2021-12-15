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Рубрика: Происшествия

Полиция и ЦБ назвали новые сценарии финансовых мошенников

Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
За 11 месяцев в Свердловской области возбуждено 6300 уголовных дел по статье "мошенничество". Это на 1600 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем растет сумма причиненного ущерба - она превысила уже 700 миллионов рублей, тогда как в 2020-м было 500 миллионов.

Главный способ совершения преступлений - звонки с телефонов, начинающихся с 495, 497. Если раньше звонили в основном от имени службы безопасности банка, то сейчас мошенники выдают себя за сотрудников МВД, ФСБ, прокуратуры, призывают граждан оказать содействие в "спецоперации по поимке преступников".

Фото: unsplash.com
Телефонные мошенники в 2021 году нанесли ущерб в 45 миллиардов рублей

- Когда этот вид обмана только появился, фигурировали суммы 100-300 тысяч рублей, сейчас - миллионы. Например, одна женщина перечислила 18 миллионов рублей на "безопасные счета". Она несколько дней подряд совершала по 20-30 транзакций в разных банкоматах, - рассказал Артем Лаздынь, начальник отдела по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска ГУВД по Свердловской области.

Схемы обмана становятся все более многоходовыми и изощренными. В частности, мошенники начали звонить под предлогом "Ваша квартира пропала из базы Росреестра, кто-то пытается ей завладеть" или "Ваша машина пропала из базы ГИБДД". Чтобы не потерять имущество, людям предлагается срочно его продать. За машиной буквально через 30-40 минут приезжают перекупщики, совершают сделку по заниженной цене, собственник переводит деньги на счет, который ему указали, и остается ни с чем.

Еще одно новшество - "холодные" звонки чат-ботов. При соединении робот говорит: "Смена номера, привязанного к счету, произошла успешно. Если вы не подавали заявку, нажмите 1 или дождитесь ответа оператора". Тех, кто сразу сбрасывает звонок, мошенники отсеивают, их задача - найти человека, который проявит хотя бы минимальный интерес, тогда его сразу "переведут на оператора", а дальше в действие вступают приемы социальной инженерии.

Более традиционный вариант обмана - звонок с "выгодным" предложением: новогодняя акция, бесплатное обслуживание карты, понижение кредитных ставок. Для подключения к услуге надо назвать код из sms. Все чаще люди попадаются и на заманчивые предложения поиграть на бирже. Положив 15-20 тысяч на виртуальный счет, они через пару дней получают 3-4 тысячи якобы процентов. Оплененные идеей быстрого и сверхвысокого дохода, увеличивают взносы, влезают в кредиты, распродают свое имущество. Самая крупная похищенная таким образом сумма - 12 миллионов рублей. Никуда не делись и звонки из серии "ваш родственник попал в ДТП".

Каждый день регистрируется минимум 10 уголовных киберпреступлений и еще примерно столько же по другим составам. Уровень раскрываемости по этой категории дел составляет 30 процентов. Возможно, отчасти снимет проблему правило, вступившая в силу с 1 декабря: о блокировке подменных ip-номеров из-за границы. Роскомнадзор вменил эту обязанность операторам Интернет-трафика. К сожалению, на подмены внутри России оно пока не распространяется.

Фото: iStock
Подложные платежные системы принесли мошенникам 3,15 млрд рублей за год

- В третьем квартале доля социальной инженерии в объеме хищений снизилась до 41 процента, тогда как в 2020-м она была 64 процента. Это объясняется усложнениями сценариев обмана. Они становятся многоходовыми: звонки совершаются несколько дней подряд от имени разных ведомств и разных специалистов, - комментирует Александр Сальников, эксперт по безопасности Уральского Главного управления Банка России. - Сегодня "охотятся" не столько за паролями из sms или cvv-кодами, сколько за человеком, который готов слушать и верит в легенду. Находят с помощью сплошного обзвона и работают с ним до тех пор, пока он располагает собственными и кредитными средствами. В связи с тем, что в системе дистанционного банковского обслуживания можно взять кредит по упрощенной схеме, мы стали более интересны преступникам.

По данным ЦБ, в третьем квартале в России было совершено около 250 тысяч операций без согласия клиентов на сумму 3,2 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем похищенного вырос на 18 процентов. По количеству мошеннических операций лидируют платежи в Интернете, по суммам - переводы через систему дистанционного банковского обслуживания.

Вернуть удается немного: меньше восьми процентов, но недавно ЦБ выступил с предложением возвращать жертвам по упрощенной схеме минимальную сумму. Сейчас идут консультации по ее размеру. Речь идет не только о тех, кто пострадал от установки вредоносного ПО на платежный терминал или телефон, на кого оформили кредит по подложным документам, но и, возможно, о тех, кто попался на удочку социальной инженерии. Пока такие граждане считаются нарушившими условия договора, соответственно, сами несут за это ответственность.

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