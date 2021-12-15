Поставщик пригрозил отключить четыре района Курганской области от тепла

В Курганской области поставщик тепла предупредил глав четырех районов, что с 1 января 2022 года прекратит подачу потребителям тепловой энергии из-за отсутствия средств на закупку угля и тяжелого финансового положения компании. Власти пригрозили ему уголовной статьей.

Месяц назад "РГ" уже рассказывала, что в Зауралье замерзают жители райцентров Альменево и Половинного. В первом теплоснабжающая организация (ТСО), которая базируется в Екатеринбурге, а именуется "Пермьэнергосервис", отказалась оказывать услуги еще летом, во втором поставщик просто не справляется ("Обещания не греют", "Экономика Уральского округа" от 10.11.2021). Пока там исправляли ситуацию, появилась новая головная боль. Директор группы компаний (в нее входят ООО "Теплосервис", "Энергосервис", "Теплоснаб") Леонид Бычков официально заявил, что после Нового года уходит из Белозерского, Сафакулевского, Альменевского и Щучанского районов. О своем решении в соответствии с законом "О теплоснабжении" он заблаговременно письменно уведомил глав муниципалитетов, правительство области и надзорные ведомства, которые должны были принять меры, ведь на этих территориях может возникнуть чрезвычайная ситуация с подачей тепла.

Накануне отопительного сезона задолженность потребителей перед поставщиком в Курганской области превысила 40,4 миллиона рублей

Проблемы у теплоснабжающей компании банальные: как сообщил Леонид Бычков, накануне отопительного сезона задолженность ее потребителей в Курганской области превысила 40,4 миллиона рублей, при этом стоимость угля выросла на 45 процентов. Руководитель посчитал дебет-кредит и, чтобы не допустить банкротства предприятий, решил прекратить деятельность в регионе. Правда, после обещаний властей, что долги будут погашены, а текущие платежи поступят вовремя, энергетики все же начали отопительный сезон. Часть долгов действительно погасили, но осталось слишком много - более 34,6 миллиона. Поэтому предприниматель говорит, что выбора ему не оставили. Все исправное оборудование он готов оставить тому, кто придет на смену, но не даром.

- Имущество - частная собственность, причем не все принадлежит мне, часть я арендую, - пояснил "РГ" Леонид Бычков. - Муниципалитеты предлагают передать им его в аренду или продать. Ни то, ни другое сделать не могу: за аренду денег не дождусь, и по суду нечего будет взыскать, а покупать бэушное оборудование муниципалитетам не позволяет закон. Выход один - конкурсная процедура. Кстати, в прошлом году в Петухово отдали по оценке без конкурса - до сих пор судимся.

Правда, есть еще такой вариант, как реквизиция. 242 статья Гражданского кодекса РФ гласит, что при обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по решению госорганов может быть изъято у собственника с выплатой ему стоимости. Пусть в муниципалитетах объявляют ЧС, предлагает поставщик, и забирают по 242-й все оборудование. Но пока об этом никто переговоров не ведет.

Сам Бычков, называющий себя инвестором, из Екатеринбурга. В Курганской области работает с 2012 года: обеспечивал теплом десять районов, в эксплуатации находилось 77 котельных. Сотни миллионов рублей вложено в развитие теплоэнергетики региона, подчеркивает бизнесмен. Однако с осени 2018-го он начал сворачивать деятельность в Зауралье. В мае 2019 года ушел из Притобольного района, где было 19 котельных, через год - из Петухово (16), рабочего поселка Юргамыш и села Целинного, а еще через год, в мае 2021-го, - из Частоозерского района. Теперь прекращает оказывать услуги еще на четырех территориях.

Как выяснила "РГ", причина не только в долгах, скорее - в судебном преследовании. В феврале 2020-го Бычкова признали виновным в незаконном предпринимательстве в Юргамыше, суд назначил штраф 150 тысяч рублей, который он пытается обжаловать. В этом году против него и его родственника Ильи Тищенко, руководителя упомянутого уже "Пермьэнергосервиса", завели уголовное дело о взятке бывшему главе Целинного района. Вину энергетики не признают, однако в Притобольном районе сейчас судят бывшего главу, который, по версии следствия, преднамеренно обанкротил МУП - и тоже в интересах одного из предприятий Бычкова. В таких условиях, говорит бизнесмен, просто невозможно работать.

Регулирующий орган включил в тариф расходы, которые документально подтверждены и экономически обоснованы поставщиками

Тем временем ему грозит новый иск - за срыв отопительного сезона. "В Альменевском, Белозерском, Сафакулевском и Щучанском районах группа компаний является единственным поставщиком тепловой энергии, - сообщили на запрос "РГ" в пресс-службе губернатора. - Районные прокуроры вынесли руководителям организаций представления о недопустимости прекращения теплоснабжения во время отопительного сезона, так как будет нарушена статья 215.1 УК РФ "Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения". Руководители предупреждены об ответственности".

Что касается увеличения стоимости топлива, в региональном департаменте госрегулирования цен и тарифов отмечают: установленные на 2021 год тарифы для теплоснабжающих организаций, работающих в перечисленных районах, рассчитаны на основании норм и требований федерального законодательства. При расчете использованы документы и сведения, предоставленные самими ТСО. Регулирующий орган включил в тариф расходы, которые документально подтверждены и экономически обоснованы поставщиками тепла.

По данным другого департамента - строительства, госэкспертизы и ЖКХ, долги муниципалитетов за потребленную тепловую энергию составляют 23,2 миллиона рублей, из которых 9,6 миллиона муниципалитеты оспаривают в суде. При этом у администраций Альменевского, Сафакулевского и Щучанского районов долгов за потребленные тепловые ресурсы нет, а у Белозерского - 1,1 миллиона. Что касается задолженности населения, в ведомстве подчеркивают: ответственность за сбор платы лежит на самой ресурсоснабжающей организации, которая вправе по закону взыскать деньги через суд.

Тем временем жители четырех территорий наблюдают за противостоянием инвестора и властей с огромной тревогой: запасов угля в районах практически нет, в лучшем случае топлива хватит до Нового года.

P. S.

Районные власти к заявлению Леонида Бычкова отнеслись на удивление спокойно. По их словам, предприниматель уже не первый год пугает отключением, что становится похожим на шантаж. В администрации Щучанского района корреспондента "РГ" заверили, что пока проблем с отоплением нет, а если возникнут, будут действовать по обстановке. Правительство области в курсе ситуации, вместе власти найдут решение.

В Белозерском районе девять котельных проблемной ТСО, в основном они отапливают объекты соцкультбыта. По словам главы района Александра Завьялова, с предпринимателем ведутся переговоры, но однозначного решения еще нет. Ситуация не так проста: в июне поставщик действительно предупредил, что прекратит подачу ресурса, но в сентябре с ним был заключен новый договор на нынешний отопительный сезон. Поэтому просто так вывезти оборудование и оставить людей без тепла ему никто не позволит.

- Есть надежда договориться и завершить отопительный период, - считает Александр Завьялов. - Если не получится, воспользуемся правом объявить ЧС, заберем котельные и сами будем отапливать.