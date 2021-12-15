Россияне рассказали о своих самых бесполезных покупках в 2021 году

Платья для отмененного корпоратива, ноутбуки для закончившейся удаленки, путевки в зарытую из-за коронавирусных ограничений страну - исследователи выяснили, какие покупки жители России считают самыми неудачными.

Портал Superjob расспросил 1600 человек из разных уголков страны и узнал, на что зря потратили деньги люди в уходящем году. На первом месте предсказуемо оказалась одежда и обувь. На нее зря потратили деньги 7% опрошенных. Среди покупок, оказавшихся ненужными - ботинки, кроссовки, панамы, шубы и белье.

На втором месте оказалась бытовая техника, как блинница, капучинатор, робот-пылесос, блендер, электрические зубные щетки. О таких приобретениях жалеет 4% респондентов.

По 2% участников опроса сокрушаются о покупке парфюмерии и косметики, автомобиля и нового телефона. 1% опрошенных жалеет о покупке абонемента в тренажерный зал или приобретении тренажеров, спортинвентаря или других аксессуаров для тренировок. Также 1% населения назвал бесполезной покупку газет и журналов, наушников, телевизоров, девайсов вроде умной колонки и ноутбука.

19% опрошенных проголосовали за разные категории товаров. Среди них оказались продукты, электросамокаты, недвижимость, путевки, билеты на концерты, онлайн-курсы и так далее. Кто-то посчитал ненужным приобретение домашнего животного.

По словам аналитиков, женщины чаще жалеют о тратах на одежду и обувь, бытовую технику, косметику. Мужчины - о тратах на автомобиль, телефон и другие гаджеты. Как оказалось, корят себя за пустую трату денег чаще мужчины. Впрочем, 44 процента ответили, что не совершали бесполезных покупок за год, а 13 - затруднились ответить.