Уральский бизнес попросил власти смягчить ограничения

Депутаты тюменского и свердловского парламентов поддержали федеральный законопроект о введении системы QR-кодов в общественных местах. Вместе с тем они собираются отправить в Госдуму свои предложения к нормативному акту. В частности, речь идет о выдаче QR-кодов тем, кто переболел COVID-19, не обращаясь в больницу, и имеет высокие антитела, а также привитым иностранными вакцинами.

Пожалуй, ни одна ограничительная мера до этого не вызывала таких острых дискуссий в обществе. Больше всего от ввода QR пострадали на Среднем Урале общепит, фитнес-клубы, ивент-индустрия, кинотеатры и бутики, расположенные в торговых центрах: на некоторых объектах трафик и выручка, по оценке предпринимателей, за месяц упали на 50-90 процентов. В Тюменской области в этот же список попали розничные рынки, отдельно стоящие гипермаркеты и другие торговые объекты. Хотя региональный оперштаб разрешил ходить по ТРЦ без предъявления QR-кода с понедельника по пятницу до 18.00 вплоть до 24 декабря, по словам бизнесменов, это не помогло поднять продажи - они выросли всего на 10 процентов. В Свердловской области даже "будних" послаблений делать не стали.

- Мы как отрасль выполнили все требования Роспотребнадзора: привили персонал, соблюдаем масочно-перчаточный режим, ставим рециркуляторы. Вместе с тем не понимаем логику решений власти. Если ввели QR-коды, почему не отменить запрет на работу после 23.00, перегородки между столами, норму вместимости зала "один человек на четыре квадратных метра"? - недоумевает екатеринбургский ресторатор Олег Пономарев. - По сути, госзадачи решаются через ограничение доступа населения к определенным услугам, а затрагивает это прежде всего малый бизнес. Тогда должна быть предусмотрена компенсация для него на федеральном уровне. Чтобы владельцы предприятий взвесили: подождать еще, сохранить персонал или проще закрыться?

Не легче арендаторам в ТРЦ. Почти ежемесячно в десяти крупнейших торговых комплексах Тюмени закрывается по одному-два магазина одежды, игрушек, товаров для дома и до трех-четырех так называемых "островков". Чтобы уж совсем не остаться без рубля, предприниматели стали уходить в офисные здания и вместо солидных магазинов открывать небольшие шоу-румы. К примеру, этим смело пользуются молодые дизайнеры.

Еще одна тенденция - смещение продуктового ретейла в сторону спальных районов.

- В сегодняшних условиях ТРЦ уже не трафикообразующий стимул, - подчеркивает гендиректор группы компаний Наталья Девяткова. - Очевидно, на плаву останутся лишь небольшие заведения микрорайонного и районного значения, куда жильцы соседних домов приходят буквально в тапочках, чтобы закрыть базовые потребности.

Причем чем жестче ограничения, тем махровее расцветают теневые услуги, ведь потребности населения никуда не делись, уверяют представители деловых кругов. Не разрешат новогодние корпоративы - люди станут снимать коттеджи, квартиры. Нельзя в парикмахерскую без QR - переключатся на мастеров-надомников.

Бизнес-объединения уже обращались к губернаторам и в Роспотребнадзор с просьбой ослабить ограничения. В частности, на Среднем Урале предлагали оставить проверку QR только в крупных сетевых магазинах, на фудкортах и в кинотеатрах, но уже внутри помещений, а не на входе в ТЦ. Кроме того, принимать посетителей с отрицательным ПЦР. К сожалению, получили формальную отписку из министерства АПК и потребительского рынка, констатируют в свердловском отделении "Опоры России".

Декабрь - месяц, когда торговля и общепит, а также сфера развлечений делают самую большую выручку в году. Но сейчас речь не о сверхприбыли, а о выживании. При этом власти Тюменской области уже проанонсировали распространение QR с 24 декабря на весь общепит, салоны красоты, массажные кабинеты, базы отдыха, караоке и боулинги.

Тем временем

На этой неделе к губернатору обратился Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей. Крупнейшее объединение работодателей предлагает определить условия, при которых требования по обязательному предъявлению QR-кодов будут смягчены или отменены, принять комплекс мер поддержки для компаний, в отношении которых введены обязательные QR-коды, а также создать рабочую группу с участием представителей бизнеса и власти для обсуждения экономических рисков, возможных при введении новых ограничительных мер.

Прямая речь

Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ:

- В России политика ограничений сегодня более мягкая, чем на Западе. Там некоторые компании простояли закрытыми год, правда, и господдержка у них была больше. У нас - на уровне Восточной Европы, но главное - нет локдауна, дают работать. Сейчас мы пытаемся систематизировать подходы к ограничениям. Если уж вводят QR-коды, пусть приравняют к мерам, связанным с приостановкой деятельности. Кроме того, не нужны дополнительные требования к заполняемости залов, времени работы и т. п. Надеемся, администрации регионов отреагируют и будут послабления.