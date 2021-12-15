Уральский завод изготовил 3D-принтеры для лицея "Сириус" в Сочи

Новости

"Динамо" продлило контракт с главным тренером Шварцем 17:36
Ликсутов: На новом участке метро - 20 процентов новых пассажиров 17:34
За драки и другие нарушения 400 мигрантам закрыли въезд в РФ на 40 лет 17:18
Путин: Россияне скромно оценивают ситуацию в первичном звене здравоохранения 17:18
В Подмосковье в крупном ДТП погибли четыре человека 17:17
Путин поручил кабмину помочь регионам в строительстве 17:11
Суд рассмотрит ходатайства об аресте топ-менеджеров по делу "Листвяжной" 17:10
МИД разочарован решением Швейцарии об экстрадиции россиянина Клюшина в США 17:07
Путин призвал добиваться более ощутимых результатов при реализации нацпроектов 17:07
Дептранс Москвы предупредил о 8-балльных пробках на дорогах 16:52
Google пригрозил сотрудникам увольнением за отсутствие прививки 16:51
До конца 2024 года в стране необходимо ликвидировать 191 свалку отходов 16:47
Жириновский в седьмой раз привился от коронавируса 16:37
В Москве в массовом ДТП пострадали шесть человек 16:35
Опрос: 60 процентов младшеклассников используют в учебе гаджеты 16:35
Эксперт оценил последствия отказа Booking от паритета цен 16:33
Крупный пожар произошел в казарме карабинеров в Риме 16:33
В Подмосковье прошло учение по отражению воздушных атак на военные объекты 16:30
Еврокомиссар оценила риски для газоснабжения ЕС в случае холодной зимы 16:23
Голикова: Качество дорог в России сказывается на доступности медпомощи 16:12
Хуснуллин: Бюджеты нацпроектов по жилью и дорогам будут исполнены на 99% 16:10
Арабская каллиграфия пополнила список культурного наследия ЮНЕСКО 16:05
Новая госпрограмма Росреестра принесет в бюджет 250 млрд рублей 16:02
Хуснуллин: Подготовлены меры по поддержке строительства жилья и ипотеки 15:58
Путин и Си Цзиньпин обсудили проект "Сила Сибири - 2" 15:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
15.12.2021 17:02
Рубрика: Общество

Уральский завод изготовил 3D-принтеры для лицея "Сириус" в Сочи

Текст: Светлана Щипакова, Юлия Борисова (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 286(8637)
В лицее "Сириус" в городе Сочи открылись первые в России научно-образовательные лаборатории профессионального уровня для школьников. В одной из них ребята будут изучать композитные материалы, во второй - получат навыки 3D-моделирования и прототипирования. Оборудование для лаборатории аддитивных технологий - отечественное. Десять 3D-принтеров FORA изготовило уральское предприятие Росатома.

Вообще-то комбинат "Электрохимприбор" специализируется на производстве радиоизотопов, но выпускает и широкую линейку гражданской продукции. Идея делать 3D-принтеры возникла в 2018 году, ее автор - Максим Дергачев, начальник участка в службе главного технолога. Сначала 3D-технологии были его увлечением, сегодня Максим - главный эксперт отрасли по прототипированию. Под его руководством на комбинате подготовили чемпионов AtomSkills и WorldSkills, в конце 2020 года открыли отраслевой центр по компетенции "Изготовление прототипов" (где, кстати, тренировалась команда Росатома, в том числе и на принтерах FORA).

Учиться в новом учебном комплексе "Сириуса" будут дети со всей страны

В 2019 году на комбинате принят стратегический проект по производству 3D-принтеров, его реализация началась совместно с Технологическим институтом МИФИ в городе Лесном. Первая партия техники предназначалась для новой лаборатории аддитивных технологий - в 2020-м она была единственной в отрасли. Сейчас спрос на такое оборудование растет со стороны промышленных потребителей, малого и среднего бизнеса, образовательных организаций. Поэтому на комбинате рассчитывают, что новое направление позволит существенно увеличить долю гражданской продукции.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Путин поручил кабмину помочь регионам в строительстве
Совфед отклонил закон об онлайн-платформах в школах из-за технической ошибки
Путин назвал отношения России и Китая образцовыми
ВС РФ напомнил, что магазины не обязаны выдавать покупателям маски
Bloomberg: Ведущие страны ЕС против планирования новых антироссийских санкций
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии