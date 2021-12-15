Уральский завод изготовил 3D-принтеры для лицея "Сириус" в Сочи

В лицее "Сириус" в городе Сочи открылись первые в России научно-образовательные лаборатории профессионального уровня для школьников. В одной из них ребята будут изучать композитные материалы, во второй - получат навыки 3D-моделирования и прототипирования. Оборудование для лаборатории аддитивных технологий - отечественное. Десять 3D-принтеров FORA изготовило уральское предприятие Росатома.

Вообще-то комбинат "Электрохимприбор" специализируется на производстве радиоизотопов, но выпускает и широкую линейку гражданской продукции. Идея делать 3D-принтеры возникла в 2018 году, ее автор - Максим Дергачев, начальник участка в службе главного технолога. Сначала 3D-технологии были его увлечением, сегодня Максим - главный эксперт отрасли по прототипированию. Под его руководством на комбинате подготовили чемпионов AtomSkills и WorldSkills, в конце 2020 года открыли отраслевой центр по компетенции "Изготовление прототипов" (где, кстати, тренировалась команда Росатома, в том числе и на принтерах FORA).

В 2019 году на комбинате принят стратегический проект по производству 3D-принтеров, его реализация началась совместно с Технологическим институтом МИФИ в городе Лесном. Первая партия техники предназначалась для новой лаборатории аддитивных технологий - в 2020-м она была единственной в отрасли. Сейчас спрос на такое оборудование растет со стороны промышленных потребителей, малого и среднего бизнеса, образовательных организаций. Поэтому на комбинате рассчитывают, что новое направление позволит существенно увеличить долю гражданской продукции.