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15.12.2021 13:37
Рубрика: Власть

В 2021 году Ямал вошел в десятку лучших по рождаемости в стране

Текст: Наталия Швабауэр (ЯНАО)
По данным Росстата, автономный округ опередил другие, более крупные, регионы УрФО по уровню рождаемости. Более того, попал в десятку лидеров в масштабах всей страны, заняв восьмую строчку. За 11 месяцев уходящего года здесь появилось на свет 6286 малышей, на 2,5 процента больше, чем в 2020-м. Причем около 30 процентов - в многодетных семьях.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такой рост - один из результатов успешной реализации нацпроекта "Демография" в автономном округе. На полуострове мамам и папам оказывается различная поддержка от государства, в том числе финансовая. В частности, в нынешнем году 2669 ямальцев получали ежемесячно средства из федерального бюджета в связи с рождением третьего или последующих малышей, из регионального - 3707. Эта мера поддержки действует, пока ребенок не достигнет трех лет.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Также 4582 человека воспользовались единовременными выплатами при рождении (усыновлении) первенца. Еще 2635 родителей получили аналогичную помощь от региона, родив второго или третьего малыша.

Кроме того, за счет окружного бюджета 699 многодетных семей смогли компенсировать свои расходы на отдых и оздоровление. Счастливым мамам и папам новорожденных вручили 5599 подарочных наборов, состоящих из разных младенческих принадлежностей.

Существенной помощью семьям, которые задумываются о расширении жилья, становится региональный маткапитал. Ямальский - самый большой в России, полмиллиона рублей. Его получают на третьего и каждого последующего малыша. Также по инициативе главы ЯНАО Дмитрия Артюхова с февраля 2020 года введен маткапитал на рождение второго ребенка в размере 150 тысяч рублей. В целом за 10 лет в округе было оформлено более 20 тысяч сертификатов.Только в нынешнем году ими с пользой распорядились 1492 семьи.

- Меры социальной поддержки, предусмотренные нацпроектом, в целом благоприятно влияют на качество жизни семей с детьми и соответственно на демографическую ситуацию, − подчеркивает Диана Саранчина, начальник отдела по семейной и демографической политике департамента социальной защиты населения ЯНАО.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Ямал - тепло российской Арктики

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