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Рубрика: Общество

В Московском метро запустили вагон с видами уральского парка "Таганай"

Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 285(8636)
В Московском метрополитене появился вагон с видами горных пейзажей, информацией о природных богатствах национального парка "Таганай". Расписной "путеводитель на колесах" запустил Ростуризм совместно с департаментом транспорта и развития инфраструктуры Москвы. Цель проекта - переориентировать туристические потоки на глубинку, открыть для россиян новые места отдыха.

Пройдя по QR-кодам, размещенным в салоне тематического поезда, пассажиры попадают на специальный сайт, посвященный достопримечательностям края. На страничке Южного Урала представлены заповедник "Аркаим", озеро Увильды, оружейные фабрики Златоуста.

С Южным Уралом познакомятся до 140 миллионов пассажиров Сокольнической линии

- Мне бы очень хотелось, чтобы наш поезд не просто быстро перемещал людей из одной точки в другую, а переносил их от повседневных забот в путешествие, которое бы вдохновляло и наполняло позитивными эмоциями, - отметила глава Ростуризма Зарина Догузова. - Надеюсь, москвичи и гости столицы смогут найти в нем интересные идеи для отдыха и путешествий по России.

Московское метро могут протянуть за Внуково для "Экспо-2030"

Начальник отдела Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ольга Сукинова считает такой маркетинговый ход очень удачным. Во-первых, из-за широкого охвата: учитывая пропускную способность метрополитена, познакомиться с Южным Уралом смогут до 140 миллионов пассажиров Сокольнической линии, а это огромная аудитория. Во-вторых, инициатива Ростуризма свидетельствует о поиске новых, "непопсовых" локаций, развороте индустрии отдыха в сторону региональных направлений.

В октябре этого года побывавшая на Южном Урале замглавы Ростуризма Евгения Чухнова обозначила варианты продвижения озерного и горного края на федеральном уровне, анонсировав создание сайта, посвященного зимнему отдыху в России, где нашлось место и описанию региональных объектов туриндустрии - горнолыжных центров "Солнечная долина" и "Аджигардак", санатория "Увильды", отеля "Фонград". Отдельный формат был посвящен и природному парку. Впрочем, Таганай, как говорят южноуральцы, хорош в любое время года - и зимой, и летом.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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