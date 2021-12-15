Заммэра в Югре заподозрили в почти бесплатной передаче земли бизнесмену

Первого заместителя главы небольшого города Пыть-Ях подозревают в том, что он отдал бизнесмену почти даром, по сравнению с реальность стоимостью, участок земли. Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

По версии Следственного комитета Югры, в июне 2019 года чиновник принял решение без торгов передать в собственность предпринимателя земли площадью более 40 тысяч квадратных метров, в несколько раз занизив их стоимость.

В то время фигурант исполнял обязанности главы города. Он издал распоряжение, по которому участок кадастровой стоимостью более 18 миллионов рублей стал собственностью бизнесмена всего за 2,7 миллиона. Таким образом, резюмировали в СК, городской казне был причинен ущерб на сумму более 15 миллионов рублей.

Расследование продолжается.