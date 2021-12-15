Рябков обсудил с помощником госсекретаря США тему гарантий безопасности

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на встрече с заместителем госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид обсудил гарантии безопасности. Об этом сообщил МИД РФ.

"Состоялось обстоятельное обсуждение проблематики гарантий безопасности в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее Донфрид прибыла в МИД РФ для переговоров с Рябковым. На встречу вместе с ней также приехал посол США в РФ Джон Салливан.