Росреестр запустил две новые информационные системы

Росреестр ввел в эксплуатацию две государственные информационные системы, которые станут основой для построения и развития Национальной системы пространственных данных. Это ГИС ведения Единой электронной картографической основы (ГИС ЕЭКО) и Федеральный портал пространственных данных (ГИС ФППД).

Эти системы - основа для создания государственной цифровой геоплатформы и базовых сервисов на ее основе, рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский. Они предоставят необходимый функционал и сервисный инструментарий, с помощью которых органы власти, бизнес и граждане смогут оперативно получить доступ к ЕЭКО и материалам и данным Федерального фонда пространственных данных. "Это важнейший шаг на пути создания Национальной системы пространственных данных, которая позволит получать комплексные сведения о земле и недвижимости в режиме "одного окна", обеспечит эффективное развитие территорий и оказание качественных государственных услуг для людей. Уже сегодня посредством ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД органы государственной власти и муниципалитеты получат геоинформационную поддержку при принятии решений в сфере управления территориями и предоставления услуг населению", - сообщил Скуфинский.

ЕЭКО представляет собой совокупность пространственных данных о всей территории России. По сути, создание ЕЭКО - это переход на отечественную юридически значимую подложку с метрически точными пространственными данными. Сейчас она готова на 36,5%. С помощью ЕЭКО можно будет получать различную тематическую информацию (об инфраструктуре, населении, природе и т.д.), а также проводить мониторинг хозяйственной деятельности.

В федеральный фонд пространственных данных включаются пространственные данные и материалы, полученные в ходе геодезических и картографических работ.

"Через личный кабинет ГИС ФППД реализованы возможности для подачи заявления о предоставлении пространственных данных и материалов, содержащихся в ФФПД, сведений ЕЭКО и пространственных метаданных. Пользователь портала может производить расчет стоимости и осуществить оплату по заявлению, получить доступ к сведениям, подлежащим представлению с использованием координат", - сообщила директор ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД" Татьяна Турчанова.

ГИС ЕЭКО позволяет создавать, обновлять, вести мониторинг актуальности сведений единой электронной картографической основы и предоставлять ее всем заинтересованным лицам в различных форматах. В основе ГИС ЕЭКО лежит геоинформационная платформа, включенная в реестр программного обеспечения российского происхождения.

Предполагается, что к 2023 году пространственные данные из ГИС ЕЭКО будут использовать 30 федеральных и 50 региональных органов исполнительной власти, а доля заявлений о предоставлении материалов федерального фонда пространственных данных, поступивших через ГИС ФППД, составит 90%. Официальный адрес ГИС ФППД - portal.fppd.cgkipd.ru.

"Сегодня одним из ключевых мероприятий в рамках стратегии Росреестра является создание единой цифровой платформы "Национальная система пространственных данных". Первым шагом стала реализация эксперимента по Единому ресурсу о земле и недвижимости. С учетом новых вызовов и клиентских запросов мы должны обеспечить доступность открытых пространственных данных о земле и недвижимости из различных информационных систем. Для этого необходимо объединить в единое платформенное решение такие данные", - заявила замруководителя Росреестра Елена Мартынова.

Разрозненные данные из различных информационных систем должны быть объединены в единое платформенное решение, которым станет создание Национальной системы пространственных данных.