Россияне рассказали, кто для них авторитет

Проведенный ВЦИОМ опрос об авторитетах у россиян показал, что из известных людей наибольшим среди граждан пользуются президент Владимир Путин (16%), министр обороны Сергей Шойгу (5%), глава МИД Сергей Лавров (4%) и премьер-министр Михаил Мишустин (3%). Пятая часть опрошенных заявили, что авторитетов у них нет, а 27% затруднились с ответом.

Из круга родных и близких людей россияне чаще всего прислушиваются к мнению своих родителей (35%) и друзей (29%). Каждый пятый участник опроса ответил, что в его окружении нет таких людей. Но большинство - 85 процентов - считают, что людям авторитеты нужны.