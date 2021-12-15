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Рубрика: Экономика

Россияне смогут получать зарплату с помощью Системы быстрых платежей

Текст: Евгений Гайва, Анастасия Селиванова, Анастасия Алексеевских
Российская газета - Неделя № 285(8636)
Россияне смогут получать зарплату с помощью Системы быстрых платежей, проект стартует в 2022 году, говорится в проекте основных направлений цифровизации финрынка до 2024 года, который опубликовал ЦБ.

Это в том числе поможет бороться с зарплатным рабством, считают эксперты.

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СБП была запущена ЦБ и Национальной системой платежных карт (НСПК) 28 января 2019 года. Благодаря системе россияне могут переводить деньги по номеру телефона и оплачивать товары и услуги по QR-коду.

По данным ЦБ, с момента запуска в СБП в 2019 году было совершено 836 млн переводов между гражданами на общую сумму более пяти трлн рублей. Число пользователей системы за это время превысило 40 млн человек.

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