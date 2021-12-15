Россияне стали покупать дорогую технику

Россияне отдают предпочтение дорогой технике стоимостью выше 40 тысяч рублей, рассказали "РГ" в пресс-службе "МВидео-Эльдорадо". По мнению опрошенных "РГ" экспертов, на то есть несколько причин: во-первых, люди хотят пользоваться техникой дольше, а не менять ее каждый год, во-вторых, выросли требования россиян к самим гаджетам, в-третьих, люди больше не считают дефицит чипов фейком и, наконец, в-четвертых, выросли цены на сами товары.

"Покупатели больше не считают дефицит полупроводников фейком, который якобы придумали ретейлеры в сговоре, и в полной мере осознали, что гаджеты продолжат дорожать в обозримом будущем", - утверждает Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru.

По данным аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, тенденция связана с тем, что за год техника подорожала на 30%. "У каждой из категорий сместились ценовые сегменты, - говорит он. - Нельзя сказать о том, что россияне полюбили дорогую технику - если люди хотят пользоваться привычными им возможностями, то им приходится переплачивать те самые 30%. С другой стороны, люди стали понимать, что кризис на рынке чипов - это надолго и стали покупать технику на длительный срок, рассчитывая ей пользоваться три, четыре, пять лет".

Люди действительно хотят пользоваться техникой долго, соглашается Денис Кусков, генеральный директор Telecom Daily. "Причин тому две - во-первых, россияне хотят сэкономить, не покупая дешевую технику каждый год, а во-вторых, люди хотят пользоваться всеми возможностями, которые дают современные устройства".

В сегменте ноутбуков одним из трендов является спрос на модели из среднего и верхнего диапазона. Меняя старое устройство или приобретая дополнительный девайс в семью или домохозяйство, пользователи предпочитают инвестировать на перспективу, выбирая более функциональное или производительное устройство с техническими характеристиками, которые будут актуальны еще несколько лет, отметили представители ретейлера. Благодаря этому за последний год выросла доля ноутбуков стоимостью выше 40 000 рублей. За девять месяцев розничный сегмент ноутбуков в России составил порядка 128,5 млрд рублей - продажи выросли более чем на 20%.

"Ноутбуки стоимостью 35-40 тысяч рублей - необходимый минимум для комфортного использования в 2021 году, - продолжает Евгений Харитонов. - Для простоты понимания - это примерно те же самые ноутбуки по характеристикам (дисплей FHD IPS, SSD емкостью 256 ГБ, 8 ГБ оперативной памяти, пластиковый корпус), которые в 2018-2020 годах стоили от 22 до 28 тысяч рублей, просто подорожавшие. Словом, не роскошь, а инструмент для работы и учебы".

По его словам, ноутбуки стоимостью 40-60 тысяч рублей - это сегодня золотая середина, то есть оптимальные по скорости работы, автономности и качеству экрана ноутбуки, которые зачастую предлагают уже металлический корпус и такие приятные опции, как сканер отпечатков пальцев (чтобы не вводить пароли вручную). "Такие модели и выглядят эффектно, на уровне вдвое более дорогих ноутбуков Apple, и за счет баланса характеристик пользуются огромной популярностью", - поясняет эксперт.

Для российского рыка ТВ в 2021 году характерен инвестиционный спрос - наиболее активными темпами продажи в натуральном выражении росли в среднем и высоком ценовом сегменте, от 40 тысяч рублей и выше, что отразилось и в росте средней цены. Так, спрос на ТВ с разрешением 8K вырос вдвое в штуках за девять месяцев 2021 года по сравнению с 2020, доля Ultra HD телевизоров (8К и 4К) достигла 42% в общем объеме продаж в штуках (еще год назад она была 33%). Спрос на ТВ с широкими диагоналями, от 65 дюймов и выше, вырос на треть в штуках, спрос на ТВ с функцией Smart - в полтора раза, отметили в пресс-службе ретейлера.

"В случае с телевизорами ценовой диапазон в "40 тысяч" легко объясним - именно от сорока тысяч рублей начинаются цены 4K-телевизоров с диагональю 50" и 55", если мы говорим о всемирно известных брендах, наподобие Samsung и LG. Стандарт качества изображения 4K наконец превратился из флагманских излишеств в "народный выбор" благодаря доступным моделям телевизоров и переходу телеканалов/онлайн-кинотеатров на 2160p, поэтому он будет продолжать набирать популярность, пока рынок не насытится, как это ранее произошло с Full HD", - говорит Харитонов.

По оценке "М.Видео-Эльдорадо", рынок смартфонов в России за 11 месяцев 2021 года показал рост примерно на 27%. Объем рынка по итогам 2020 года составил порядка 570 млрд рублей, таким образом, в 2021 году, при сохранении этой динамики, спрос может достичь порядка 720-730 млрд рублей. В натуральном выражении продажи на российском рынке могут составить порядка 30-31 млн штук, чуть ниже 2020 года, но на уровне 2019 года. Рынок в деньгах растет быстрее, чем в штуках за счет инвестиционного спроса и интереса россиян к флагманским моделям с расширенным функционалом. Наиболее высокую динамику показывают смартфоны выше 50 000 рублей - продажи на конец года могут вырасти на 70% в штуках и 75% в деньгах. 70% приобретенных в 2021 году девайсов уже оснащены NFС для бесконтактных платежей, более 85% имеют биометрические датчики, спрос на складные смартфоны вырос в три раза, на девайсы с поддержкой 5G - в 13 раз.

"Покупку смартфона в бюджете 40 тысяч рублей тоже довольно легко объяснить. Если мы говорим об экосистеме Apple - iPhone SE 2020, самый доступный на сегодня смартфон на базе iOS, стоит от 38 до 45 тысяч. Более доступного "входного билета" в современные мобильные устройства Apple, если не брать в расчет вторичный рынок, просто не существует, - продолжает Харитонов. - Android-смартфоны дороже 40 тысяч рублей - это уже, скорее, не необходимость, а следствие тяги к прекрасному. В этом бюджете представлены так называемые китайские "антикризисные флагманы" - смартфоны, которые сочетают характеристики среднего класса с флагманской камерой, либо флагманским процессором, в зависимости от модели (HONOR 50, Xiaomi 11T и др.). Либо максимально укомплектованные модели среднего класса таких брендов, как Samsung (Galaxy A72 8/256 Гб и др.)".

По его словам, если первые позволяют ощутить, "до чего техника дошла" по разумной цене, то вторые, как и в случае с телевизорами ведущих брендов - удобный способ купить смартфон среднего класса без недостатков. "Китайские смартфоны среднего класса сегодня можно приобрести за 25-35 тысяч рублей, но моделей из КНР в этом ценовом диапазоне настолько много, что выбрать из них лучшую удастся либо с экспертом, либо экспертом накануне покупки придется становиться самому. А на это у россиян нет желания и времени, ведь гаджеты дорожают с каждым месяцем и решение нужно принимать быстро", - заключает эксперт.