Российские короткометражные фильмы - в конкурсе кинофестиваля в Клермон-Ферране

Новости

Росстат: Дизельное топливо на АЗС продолжает дорожать 19:01
Роуминг и признание цифровых подписей обсуждалось на ГВУ СГ 18:59
Ипотеку на индивидуальные дома пока получает лишь 1% заемщиков 18:49
МИД РФ приветствует встречу Алиева и Пашиняна в Брюсселе 18:16
РЖД хочет обновить парк вагонов за счет средств из ФНБ 18:00
Капитаном российской хоккейной "молодежки" будет Марат Хуснутдинов 17:50
Захарова назвала "людоедством" действия Запада против Ассанжа 17:45
"Динамо" продлило контракт с главным тренером Шварцем 17:36
Ликсутов: На новом участке метро - 20 процентов новых пассажиров 17:34
За драки и другие нарушения 400 мигрантам закрыли въезд в РФ на 40 лет 17:18
Путин: Россияне скромно оценивают ситуацию в первичном звене здравоохранения 17:18
В Подмосковье в крупном ДТП погибли четыре человека 17:17
Путин поручил кабмину помочь регионам в строительстве 17:11
Суд рассмотрит ходатайства об аресте топ-менеджеров по делу "Листвяжной" 17:10
МИД разочарован решением Швейцарии об экстрадиции россиянина Клюшина в США 17:07
Путин призвал добиваться более ощутимых результатов при реализации нацпроектов 17:07
Дептранс Москвы предупредил о 8-балльных пробках на дорогах 16:52
Google пригрозил сотрудникам увольнением за отсутствие прививки 16:51
До конца 2024 года в стране необходимо ликвидировать 191 свалку отходов 16:47
Жириновский в седьмой раз привился от коронавируса 16:37
В Москве в массовом ДТП пострадали шесть человек 16:35
Опрос: 60 процентов младшеклассников используют в учебе гаджеты 16:35
Эксперт оценил последствия отказа Booking от паритета цен 16:33
Крупный пожар произошел в казарме карабинеров в Риме 16:33
В Подмосковье прошло учение по отражению воздушных атак на военные объекты 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
15.12.2021 17:38
Рубрика: Культура

Российские короткометражные фильмы - в конкурсе кинофестиваля в Клермон-Ферране

Текст: Сусанна Альперина
Для тех, кто делает короткометражное кино, кинофестиваль в Клермон-Ферране (Франция) - это своего рода Канны. В заданном формате. И очень престижно, что два российских фильма попали в основной конкурс 44-го по счету киносмотра - он был объявлен 15 декабря.
Кадр из фильма "Собирайся, поедем на праздник". Фото: Start Кадр из фильма "Собирайся, поедем на праздник". Фото: Start
Кадр из фильма "Собирайся, поедем на праздник". Фото: Start

В международном конкурсе фестиваля, который пройдет с 28 января по 5 февраля - 77 фильмов: 51 игровая картина, 16 анимационных и 10 документальных. Такой конкурс проводится 33-й раз. Фильмы из России в этом году в нем - это лента "Холодно" - дебют режиссера Данилы Иванова и фильм Ламары Согомонян "Собирайся, поедем на праздник". Премьеры обеих картин в России состоялись в конкурсе короткого метра на фестивале "Кинотавр" в этом году.

Фильм "Холодно" рассказывает об особенностях национального климата в отдельно взятой российской глубинке. Двое полицейский отправляются на задание, но выполнить его не так просто. В ролях - Ольга Лапшина, Дмитрий Куличков, Павел Ворожцов, Анна Слю, Даниил Стеклов, Юрий Колганов, Василий Шмаков, Юлия Романова. В сентябре на Международном фестивале документальных и короткометражных фильмов Jahorina Film Festival в Боснии и Герцеговине фильм завоевал Гран-при. Также он был отобран в программы фестивалей: Киношок (Анапа, Россия), ALTER-NATIVE (Франция), GwangHwaMun International Short Film Festival - Asiana (Южная Корея), Izmir Short Film Festival (Турция), Exground Filmfest (Германия) и многих других.

Лента Ламары Согомонян "Собирайся, поедем на праздник" - камерная драма, снятая в горах Северного Кавказа. На "Кинотавре" фильм шокировал многих, поскольку в нем поднимается важная тема, которую предпочитают обходить стороной - это до сих пор популярная в некоторых республиках практика женского обрезания. Дарья Мороз исполнила в фильме главную роль - врача из столицы, которая работает в горном селе и сталкивается с жестокой традицией и с нежеланием местного населения отказываться от своих обычаев. Сценарий, написанный Юлией Погребняк, победил в конкурсе Start и Potential Film "Быстрый старт". В России фильм можно посмотреть на нескольких онлайн-платформах.

Кадр из фильма "Собирайся, поедем на праздник". Фото: Start

Между тем

"Клермон Ферран - не только лучший фестиваль короткометражного кино в мире, крупнейший рынок короткометражного контента и важнейшая индустриальная платформа. Это самая настоящая кузница кадров. Режиссеры, которые начинают свой путь в Клермоне, запросто могут через несколько лет оказаться в номинантах и победителях Oscars или European Film Awards", - так характеризует фестиваль агент по фестивальному продвижению фильма "Холодно", управляющий партнер Eastwood Agency Ханна Мироненко.

Кадр из фильма "Собирайся, поедем на праздник". Фото: Start
Культура Кино и ТВ Наше кино Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Фото

Главное сегодня

Путин поручил кабмину помочь регионам в строительстве
СФ одобрил закон о публичной власти и отклонил закон об онлайн-платформах в школах
Путин назвал отношения России и Китая образцовыми
ВС РФ напомнил, что магазины не обязаны выдавать покупателям маски
Bloomberg: Ведущие страны ЕС против планирования новых антироссийских санкций
Михаил Пиотровский - об итогах 2021-го и планах Эрмитажа
Владимир Хотиненко - об истинном таланте, любви и жизненных принципах