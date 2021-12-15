Российские короткометражные фильмы - в конкурсе кинофестиваля в Клермон-Ферране

Для тех, кто делает короткометражное кино, кинофестиваль в Клермон-Ферране (Франция) - это своего рода Канны. В заданном формате. И очень престижно, что два российских фильма попали в основной конкурс 44-го по счету киносмотра - он был объявлен 15 декабря.

В международном конкурсе фестиваля, который пройдет с 28 января по 5 февраля - 77 фильмов: 51 игровая картина, 16 анимационных и 10 документальных. Такой конкурс проводится 33-й раз. Фильмы из России в этом году в нем - это лента "Холодно" - дебют режиссера Данилы Иванова и фильм Ламары Согомонян "Собирайся, поедем на праздник". Премьеры обеих картин в России состоялись в конкурсе короткого метра на фестивале "Кинотавр" в этом году.

Фильм "Холодно" рассказывает об особенностях национального климата в отдельно взятой российской глубинке. Двое полицейский отправляются на задание, но выполнить его не так просто. В ролях - Ольга Лапшина, Дмитрий Куличков, Павел Ворожцов, Анна Слю, Даниил Стеклов, Юрий Колганов, Василий Шмаков, Юлия Романова. В сентябре на Международном фестивале документальных и короткометражных фильмов Jahorina Film Festival в Боснии и Герцеговине фильм завоевал Гран-при. Также он был отобран в программы фестивалей: Киношок (Анапа, Россия), ALTER-NATIVE (Франция), GwangHwaMun International Short Film Festival - Asiana (Южная Корея), Izmir Short Film Festival (Турция), Exground Filmfest (Германия) и многих других.

Лента Ламары Согомонян "Собирайся, поедем на праздник" - камерная драма, снятая в горах Северного Кавказа. На "Кинотавре" фильм шокировал многих, поскольку в нем поднимается важная тема, которую предпочитают обходить стороной - это до сих пор популярная в некоторых республиках практика женского обрезания. Дарья Мороз исполнила в фильме главную роль - врача из столицы, которая работает в горном селе и сталкивается с жестокой традицией и с нежеланием местного населения отказываться от своих обычаев. Сценарий, написанный Юлией Погребняк, победил в конкурсе Start и Potential Film "Быстрый старт". В России фильм можно посмотреть на нескольких онлайн-платформах.

Кадр из фильма "Собирайся, поедем на праздник". Фото: Start

Между тем

"Клермон Ферран - не только лучший фестиваль короткометражного кино в мире, крупнейший рынок короткометражного контента и важнейшая индустриальная платформа. Это самая настоящая кузница кадров. Режиссеры, которые начинают свой путь в Клермоне, запросто могут через несколько лет оказаться в номинантах и победителях Oscars или European Film Awards", - так характеризует фестиваль агент по фестивальному продвижению фильма "Холодно", управляющий партнер Eastwood Agency Ханна Мироненко.