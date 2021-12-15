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15.12.2021 19:01
Рубрика: Экономика

Росстат: Дизельное топливо на АЗС продолжает дорожать

Текст: Сергей Тихонов

Средние розничные цены на бензин за период с 7 по 13 декабря выросли на 10 копеек - до 49,97 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 31 копейку до 53,64 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Фото: istock
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С начала ноября самыми быстрыми темпами дорожает дизельное топливо - цена на него выросла на 2 рубля 34 копейки.

За отчетную неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 8 копеек - до 46,96 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 9 копеек - до 50,82 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 16 копеек - 59,00 рубля за литр.

За период с 7 по 13 декабря рост цен на бензин отмечен в 57 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Тюмени - на 0,8% и Ижевске - на 0,6%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в пяти центрах субъектов РФ. Более всего он подешевел в Южно-Сахалинске - на 0,4%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 46,00 до 47,91 рубля, марки АИ-95 - от 50,80 до 55,09 рубля, марки АИ-98 - от 58,80 до 61,69 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 45,50 до 47,80 рубля, марки АИ-95 - от 49,40 до 52,35 рубля, марки АИ-98 - от 58,90 до 60,60 рубля за литр.

Фото: iStock
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С конца прошлого года в России бензин марки АИ-92 подорожал на 8,3%, бензин марки АИ-95 на 8,1%, марки АИ-98 - на 10,1%, а дизельное топливо повысилось в цене на 9,9%. В среднем за прошлую неделю бензин подорожал на 0,2%, а с конца прошлого года - на 8,5%.

Индекс потребительских цен (инфляция) с 7 по 13 декабря вырос на 0,06%, с начала декабря - на 0,12%, а с начала года - на 7,64%.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат

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