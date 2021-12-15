Рост добычи нефти отстает от планов ОПЕК+

Среди стран, не наращивающих добычу до предельно возможного уровня, Россия и Саудовская Аравия - лидеры сделки. В связи с этим возникает вопрос, не возникли ли проблемы у главных производителей нефти с восстановлением добычи после сокращения.
В конце ноября вице-премьер Александр Новак заявил, что проблем с возможностями России наращивать добычу нефти в рамках ОПЕК+ нет и все компании готовы выйти на уровни до сделки. В ОПЕК суммарные резервные мощности добычи стран альянса оценивают в 5,5 млн баррелей в сутки.
При этом Россия с августа имела право наращивать добычу на 109 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, но ни разу еще не достигла этого показателя. В ноябре рост добычи нефти без газового конденсата в нашей стране составил 30 тыс. баррелей в сутки, в октябре - 90 тыс. баррелей, в сентябре - 80 тыс. баррелей, в августе - 90 тыс. баррелей в сутки. Отставание - 146 тыс. баррелей в сутки. Для сравнения, это почти половина от сокращения добычи Россией в конце прошлой сделки ОПЕК+.
Ранее представители крупнейших нефтяных компаний ("Роснефти", "Лукойла" и "Газпром нефти") заявляли, что из-за недостатка инвестиций в бурение в 2020-2021 гг. свободные мощности по наращиванию добычи будут исчерпаны в конце этого года или в январе-феврале 2022 года. По плану Россия должна уже в мае следующего года выйти на докризисный уровень добычи - около 10,5 млн баррелей в сутки без газового конденсата. В ноябре производство составило 9,95 млн баррелей в сутки, то есть прирост за шесть месяцев должен составить 550 тыс. баррелей в сутки.
В 2021 году снижение объемов бурения относительно прошлого года составит 5%, отмечает старший консультант VYGON Consulting Марина Мосоян. В результате за 2021 год Россия выполнила план ОПЕК+ по приросту добычи только на 85%, который был обеспечен в основном за счет существующего фонда, потенциал которого практически исчерпан. Чтобы обеспечить прирост добычи с января 2022 года, необходимо бурение и ввод новых скважин, подчеркивает эксперт.
Впрочем, сдержанный рост добычи с августа также можно объяснить не только техническими проблемами. Наша страна не сократила на 100% производство ранее и сейчас восполняет недостачу. В ноябре исполнение Россией своих обязательств по сделке ОПЕК+ оценивается МЭА в 96%. Правда, другие должники, например Ирак или Казахстан, совсем не спешат компенсировать недосокращенное. Более того, в ноябре Казахстан на 55 тыс. баррелей превысил свою квоту. К тому же у Саудовской Аравии проблем с выполнением сделки нет, к декабрю уровень - 102%, а рост добычи в ноябре - 90 тыс. баррелей при ежемесячной квоте увеличения, как у России - 109 тыс. баррелей в сутки.
Опасения за спрос на нефть из-за "омикрона" постепенно рассеиваются, котировки пока еще робко, но уже идут вверх. Впрочем, в МЭА считают, что благодаря росту добычи в США и некоторых других странах, не входящих в ОПЕК+, уже в начале 2022 года на рынке образуется профицит нефти. Но пока к середине декабря в США производство не растет, а в правительстве обсуждается возможность запрета многостадийного гидроразрыва пласта - основной технологии добычи сланцевой нефти. А привести все это может к резкому подорожанию нефти в 2022 году.
ОПЕК медленный рост добычи объясняет техническими проблемами с увеличением производства в Нигерии, Анголе, Республике Конго и Габоне. Но их суммарная недостача к декабрю не покрывает и половины объемов отставания производства от графика всех участников ОПЕК+.
В Минэнерго на запрос "РГ" не ответили.