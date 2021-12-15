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15.12.2021 20:15
Рубрика: Экономика

Рост добычи нефти отстает от планов ОПЕК+

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8637)
Участники ОПЕК+ уже четвертый месяц не могут выйти на запланированный рост добычи нефти. К декабрю отставание производства от графика, по расчетам Международного энергетического агентства (МЭА), составляет 650 тыс. баррелей в сутки. Если бы не появился новый штамм коронавируса "омикрон", сдержавший рост нефтяных котировок, они уже сейчас могли превысить 90 долл. за баррель.

Среди стран, не наращивающих добычу до предельно возможного уровня, Россия и Саудовская Аравия - лидеры сделки. В связи с этим возникает вопрос, не возникли ли проблемы у главных производителей нефти с восстановлением добычи после сокращения.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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В конце ноября вице-премьер Александр Новак заявил, что проблем с возможностями России наращивать добычу нефти в рамках ОПЕК+ нет и все компании готовы выйти на уровни до сделки. В ОПЕК суммарные резервные мощности добычи стран альянса оценивают в 5,5 млн баррелей в сутки.

При этом Россия с августа имела право наращивать добычу на 109 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, но ни разу еще не достигла этого показателя. В ноябре рост добычи нефти без газового конденсата в нашей стране составил 30 тыс. баррелей в сутки, в октябре - 90 тыс. баррелей, в сентябре - 80 тыс. баррелей, в августе - 90 тыс. баррелей в сутки. Отставание - 146 тыс. баррелей в сутки. Для сравнения, это почти половина от сокращения добычи Россией в конце прошлой сделки ОПЕК+.

Ранее представители крупнейших нефтяных компаний ("Роснефти", "Лукойла" и "Газпром нефти") заявляли, что из-за недостатка инвестиций в бурение в 2020-2021 гг. свободные мощности по наращиванию добычи будут исчерпаны в конце этого года или в январе-феврале 2022 года. По плану Россия должна уже в мае следующего года выйти на докризисный уровень добычи - около 10,5 млн баррелей в сутки без газового конденсата. В ноябре производство составило 9,95 млн баррелей в сутки, то есть прирост за шесть месяцев должен составить 550 тыс. баррелей в сутки.

В 2021 году снижение объемов бурения относительно прошлого года составит 5%, отмечает старший консультант VYGON Consulting Марина Мосоян. В результате за 2021 год Россия выполнила план ОПЕК+ по приросту добычи только на 85%, который был обеспечен в основном за счет существующего фонда, потенциал которого практически исчерпан. Чтобы обеспечить прирост добычи с января 2022 года, необходимо бурение и ввод новых скважин, подчеркивает эксперт.

Россия может увеличивать добычу нефти ежемесячно более чем на 100 тысяч баррелей в сутки

Впрочем, сдержанный рост добычи с августа также можно объяснить не только техническими проблемами. Наша страна не сократила на 100% производство ранее и сейчас восполняет недостачу. В ноябре исполнение Россией своих обязательств по сделке ОПЕК+ оценивается МЭА в 96%. Правда, другие должники, например Ирак или Казахстан, совсем не спешат компенсировать недосокращенное. Более того, в ноябре Казахстан на 55 тыс. баррелей превысил свою квоту. К тому же у Саудовской Аравии проблем с выполнением сделки нет, к декабрю уровень - 102%, а рост добычи в ноябре - 90 тыс. баррелей при ежемесячной квоте увеличения, как у России - 109 тыс. баррелей в сутки.

Опасения за спрос на нефть из-за "омикрона" постепенно рассеиваются, котировки пока еще робко, но уже идут вверх. Впрочем, в МЭА считают, что благодаря росту добычи в США и некоторых других странах, не входящих в ОПЕК+, уже в начале 2022 года на рынке образуется профицит нефти. Но пока к середине декабря в США производство не растет, а в правительстве обсуждается возможность запрета многостадийного гидроразрыва пласта - основной технологии добычи сланцевой нефти. А привести все это может к резкому подорожанию нефти в 2022 году.

ОПЕК медленный рост добычи объясняет техническими проблемами с увеличением производства в Нигерии, Анголе, Республике Конго и Габоне. Но их суммарная недостача к декабрю не покрывает и половины объемов отставания производства от графика всех участников ОПЕК+.

В Минэнерго на запрос "РГ" не ответили.

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