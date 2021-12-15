Войска получили боеприпасы для защиты от высокоточного оружия

Государственная корпорация "Ростех" досрочно выполнила контракт, заключенный с Министерством обороны по поставкам боеприпасов для защиты от высокоточного оружия. Как сообщили в госкорпорации, эти боеприпасы способны защитить технику от ракет с оптическим и тепловым наведением.

В частности, на предприятии ЦНИИточмаш были разработаны аэрозолеобразующие боеприпасы, которые предназначены для защиты реактивных систем залпового огня "Ураган-1М". Кроме того они смогут защитить подвижные разведывательные пункты ПРП-4А и ПРП-5А, огнеметные системы ТОС-2 и другую военную технику. В "Ростехе" рассказали, что эти снаряды имеют длину от 290 до 495 мм и массу от 1,8 до 2,8 кг. Изделия впервые были представлены на форуме "Армия-2021".

Боеприпасы выполнены в калибре 76 мм, их можно применять для защиты бронетехники, систем залпового огня, огнеметных систем, оперативно-тактических комплексов и другой техники.

Выстрел такого снаряда может прикрыть технику завесой из комбинированных помех. Это "облако" сбивает высокоточную ракету с атакующего курса, она теряет контакт с целью или продолжает полет вслепую. Боеприпас можно использовать в разных климатических зонах, в том числе в условиях Крайнего Севера при температурах до минус 50 градусов.