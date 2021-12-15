Роуминг и признание цифровых подписей обсуждалось на ГВУ СГ

Проекты очередных заседаний Высшего государственного совета и правительства Союзного государства рассмотрены на заседании группы высокого уровня Совета министров СГ. Оно состоялось накануне в формате видеоконференции под сопредседательством посла Беларуси в России Владимира Семашко, сообщили в белорусской дипмиссии.

Кроме того, стало известно, что в ходе заседания были обсуждены "итоги работы по вопросам снятия ограничений на доступ белорусской радиоэлектронной продукции к государственным закупкам в России, отмена роуминга на территории Союзного государства, определены условия поставок белорусского лифтового оборудования в Россию, признание электронной цифровой подписи в двустороннем электронном документе".

Участники заседания рассмотрели и ряд иных актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. По итогам состоявшегося диалога "Постоянному комитету Союзного государства поручено подготовить проекты протокольных решений и представить их на подписание сопредседателям Группы высокого уровня", - добавили в посольстве, сообщает БЕЛТА.