В мире
15.12.2021 18:59
Текст: Юрий Сизов

Роуминг и признание цифровых подписей обсуждалось на ГВУ СГ

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проекты очередных заседаний Высшего государственного совета и правительства Союзного государства рассмотрены на заседании группы высокого уровня Совета министров СГ. Оно состоялось накануне в формате видеоконференции под сопредседательством посла Беларуси в России Владимира Семашко, сообщили в белорусской дипмиссии.

Фото: forum.bntu.by
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Кроме того, стало известно, что в ходе заседания были обсуждены "итоги работы по вопросам снятия ограничений на доступ белорусской радиоэлектронной продукции к государственным закупкам в России, отмена роуминга на территории Союзного государства, определены условия поставок белорусского лифтового оборудования в Россию, признание электронной цифровой подписи в двустороннем электронном документе".

Участники заседания рассмотрели и ряд иных актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. По итогам состоявшегося диалога "Постоянному комитету Союзного государства поручено подготовить проекты протокольных решений и представить их на подписание сопредседателям Группы высокого уровня", - добавили в посольстве, сообщает БЕЛТА.

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