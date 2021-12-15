РЖД хочет обновить парк вагонов за счет средств из ФНБ

Компания РЖД рассчитывает на привлечение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на модернизацию подвижного состава. Этот вопрос обсуждался на правительственном уровне, рассказал первый замглавы компании Вадим Михайлов на брифинге.

"Серьезно обсуждались вопросы обновления подвижного состава. К той программе, которая у нас сейчас уже зафиксирована на три года, мы обсуждаем возможность использования средств ФНБ на различные проекты. Чтобы, в том числе, обновление подвижного состава, путевой техники производить более высокими темпами", - приводит слова Михайлова "Интерфакс".

2 декабря правительство одобрило проект финансового плана и инвестиционной программы РЖД на 2022-2024 годы. В обновление парка вагонов РЖД планирует вложить 438 млрд рублей в течение трех лет. По итогам текущего года компания закупит 538 локомотивов, 150 вагонов для "Ласточки", 86 вагонов для пригородных электричек и 117 единиц путевой техники.

По словам начальника департамента инвестиций РЖД Юрия Бакеркина, на средства из ФНБ компания также рассчитывает построить в Ямало-Ненецком АО железнодорожный мост через Обь в рамках проекта Северного широтного хода, пишет Прайм.

На начало декабря в ФНБ было накоплено 185 млрд долларов, или 12% ВВП. Из них ликвидная часть, то есть средства на счетах в Банке России, составила 7,4%. Фонд формируется за счет дополнительных доходов бюджета РФ от нефтегазового сектора. Средства ФНБ могут быть инвестированы по усмотрению властей. На ближайшие три года на инфраструктурные проекты в нем зарезервировано 2,5 трлн рублей, из них чуть менее трети отойдет на проект перерабатывающего комплекса "Газпрома" в Усть-Луге.