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15.12.2021 19:09
Рубрика: В мире

С 2022 года в ЕС за соблюдением скоростного режима машины будут следить сами

Текст: Юрий Когалов
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8637)
С 2022 года за соблюдением скоростного режима на дорогах Европейского союза будут следить сами автомобили. С 1 июля следующего года, согласно принятому регламенту, все выпускаемые заводами сообщества машины должны быть оснащены умной тормозной системой.
Скоро следить за соблюдением скорости на дорогах Евросоюза будут не полицейские, а сами автомобили. Фото: Gettyimages

Как пишет Le Figaro, на автомобили установят устройство, которое будет отслеживать скорость транспортного средства в режиме реального времени и сравнивать ее с разрешенной на конкретном участке дороги. Для этого машины также оснастят камерами, способными различать дорожные знаки. Собранная ими информация будет соотноситься с данными навигационной бортовой системы. Если водитель превысит скоростной лимит, автомобиль подаст звуковой сигнал. А если тот проигнорирует предупреждение, педаль газа станет жестче, чтобы таким образом замедлить машину.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Вернут ли камерам измерение средней скорости

Представители французских ассоциаций автомобилистов уже опробовали автомобиль с такой технологической новинкой и нашли некоторые недостатки. Так, по словам одного из них Пьера Шассерей, система перепутала знаки ограничения скорости, заставив водителя снизить скорость до лимита, установленного для съезда с автомагистрали, хотя он продолжал двигаться прямо. Некоторое недовольство вызывает и тот факт, что система активируется по умолчанию. Конечно, водитель может отключить ее. "Я бы предпочел, чтобы водитель оставался с выбором активировать или не активировать ее изначально", - отметил Шассерей.

Тем временем французская межведомственная делегация по безопасности дорожного движения приветствовала нововведение. Согласно статистике, треть всех аварий со смертельным исходом в стране связана с превышением скорости. "Эти новые устройства предназначены для предупреждения водителей... Это полезно для автомобилистов, непреднамеренно превышающих ограничение скорости", - отметила член межведомственной делегации Мари Готье-Меллерей.

Главный вопрос, который теперь мучает автомобилистов, насколько установка этой умной системы повысит стоимость транспортных средств.

Как вам это?

В идее ставить ограничители скорости на автомобилях ничего нового нет. Напомним, в России нет статистики по аварийности из-за превышения скорости. В России также предлагали устанавливать ограничители скорости в машины. А в Корее даже это реализовали. Правда, потом от этого отказались. Есть много ситуаций, в которых, чтобы избежать аварии, необходимо резко ускориться. Но ограничитель скорости не даст этого сделать. Машины с таким умным ограничителем, который еще и знаки считывает, сами станут создавать аварийную ситуацию, сбрасывая скорость с 90 км/ч до 30 там, где по чьему-то недоразумению, а может, для пополнения регионального бюджета появился такой знак.

Павел Федяев, первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры:

- Европейцы более законопослушны, и это касается любых правил, не только дорожного движения. А в России быстрая езда - часть русского характера. Поэтому в нашей стране таким автомобилям прижиться будет труднее. Хотя к 2024 году, насколько я знаю, Европа придет к тому, чтобы внедрять на все новые автомобили более "строгие" устройства, которые не отключишь. Не будем забывать, что на российском рынке много авто с пробегом, где нет таких систем, а также машин, производимых не в Европе. Поэтому автомобили с ISA еще долго будут пытаться завоевать лидерство.

Рафаэль Марданшин, зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры:

- Новые устройства предназначены для предупреждения водителей, которые непреднамеренно превышают ограничения скорости. Думаю, что это возможно реализовать и в нашей стране, но для этого потребуется большое техническое оснащение и самих дорог. Повысится и стоимость автомобилей, оснащенных умной тормозной системой.

Подготовили Владимир Баршев, Татьяна Замахина

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