Самым веселым и находчивым в армии вручили часы и фуражку Шойгу

Четверокурсница Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Мария Барабанцева стала обладательницей часов с руки министра обороны Сергея Шойгу. А юнармеец Родион Смирнов - его фуражки. Эти своеобразные награды они получили в качестве лучших на финальных играх армейского КВН. А лучшим командам веселых и находчивых достались свои призы, в том числе переходящий кубок.

Вручил все эти награды заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Геннадий Жидко. "Ребята молодцы. Высокая самоотдача и отличный юмор на сцене", - обратился он к финалистам игр.

В Минобороны РФ рассказали, что третье место в армейском КВН заняла команда "Сделано с ВУМОм" из московского Военного университета. Второе место досталось команде Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. А победителями игр жюри признало команду "Секретное оружие" из Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

Напомним, что организовать ведомственные соревнования среди самых веселых и находчивых армейских школяров, их командиров и преподавателей несколько лет назад предложил Сергей Шойгу. Он же придумал традицию отмечать лучшие выступления ребят особым подарком - наручными часами и фуражкой главы оборонного ведомства.

Военные команды и прежде достойно выступали в большом КВН. Достаточно вспомнить знаменитых "Львовских гусаров" из ЛВВПУ, которые выигрывали в этой популярной еще с советских времен игре. Их "эстафетную палочку" подняло новое поколение курсантов и слушателей военных вузов России.