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15.12.2021 13:49
Рубрика: Власть

Сенаторы одобрили заморозку накопительной части пенсий до конца 2024 года

Текст: Дмитрий Гончарук

Совет Федерации на заседании 15 декабря одобрил закон, который продлевает мораторий на накопительную часть пенсии до конца 2024 года.

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
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Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 2014-2023 годах будут учитываться исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа на финансирование страховой пенсии. Это значительно уменьшает объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, который передается из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда РФ. Учет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав граждан, так как 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняются, отмечается в пояснительной записке.

Мораторий на формирование накопительной части пенсий действует в России с 2014 года. Все страховые взносы, перечисляемые на индивидуальные накопительные счета граждан, направляются на формирование страховых пенсий.

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