Сергей Беляков: Цирк воспитывает и развлекает

Пандемия коронавируса ударила по сфере культуры, и цирковая индустрия не стала исключением. О том, как в непростых условиях работают цирки, а также о перспективах развития отрасли нам рассказал генеральный директор ФКП "Росгосцирк" Сергей Беляков.

Сергей Беляков: Бренд "Росгосцирка" сочетает в себе высочайшие художественные традиции и технический уровень номеров, исполнительского мастерства, уникальные творческие разработки. Фото: Пресс-служба ФКП "Росгосцирк"

Самые яркие воспоминания человека зачастую связаны с цирком, для многих это дверь в чудо. А что такое "цирк" для вас?

Сергей Беляков: В свое время я посмотрел в Донецком цирке аттракцион народного артиста СССР Владимира Шевченко и долго жил мыслью о том, насколько это великолепно, так я был вдохновлен. И позже, когда я подружился с этим человеком, и мы начали часто общаться, для меня это тоже стало чудом. Как говорят, если ты попал в цирк, то из него уже не выйдешь. У нас с женой так и случилось, вся наша жизнь тесно связана с цирком. Я сам уже 28 лет работаю в этой сфере, все мои родные работают в ней.

Цирк - это всегда праздник?

Сергей Беляков: Есть распространенное заблуждение, что цирковое искусство - это легкое развлечение. На самом деле его потенциал видится в пользе обществу, государству. Это и воспитание подрастающего поколения, и сохранение лучших традиций, и передача семейных ценностей. Наша миссия - единство досуга, образования и воспитания. Цирковому искусству под силу такое объединение.

Что представляет собой сегодня "Росгосцирк"?

Сергей Беляков: Российская государственная цирковая компания - это один из лидеров циркового искусства в мире и системообразующее предприятие отрасли в нашей стране. Бренд "Росгосцирка" сочетает в себе высочайшие художественные традиции и технический уровень номеров, исполнительского мастерства, уникальные творческие разработки. Более 100 лет мы находимся на лидерских позициях. "Росгосцирк" - это 35 стационарных цирков, два летних цирка, пять передвижных цирков-шапито. Компания является и работодателем для тысяч артистов, и основным популяризатором и амбассадором циркового искусства, и создателем новых программ и номеров, и крупным хозяйствующим субъектом, в ведении которого находятся тысячи квадратных метров площади, цирковые животные и многое другое.

Обладательница титула "Принцесса цирка-2021" Анастасия Дементьева-Корнилова (Росгосцирк). Фото: Пресс-служба ФКП "Росгосцирк"

Как справляетесь с таким хозяйством?

Сергей Беляков: У нас большая профессиональная команда, которая работает по всем направлениям: творчество, строительство, логистика, обращение с животными, пожарная безопасность и т.д. Конечно, проблем много. Пандемия нанесла серьезный удар - практически с начала 2020 года на протяжении восьми месяцев цирки не работали. Открывать мы их стали только в декабре. Цирковой конвейер - это сложный механизм, но к апрелю нам удалось восстановить его работу.

В начале ноября правительство выделило более 624 млн рублей на поддержку госцирков. Помощь подоспела вовремя?

Сергей Беляков: Да, она помогла потушить тот "пожар", который начал разгораться в отрасли. В целях борьбы с коронавирусом цирки были вынуждены уменьшить заполняемость залов, что привело к снижению выручки. Помощь была своевременной и существенной. И мне хотелось бы выразить слова благодарности правительству, министерству культуры за поддержку. Полученные деньги направлены исключительно на зарплату артистам за ноябрь-декабрь и налоги. Отмечу, что российский цирк - это мировой бренд. За границей российских артистов знают и ценят, и они заслуживают пристального внимания государства. В советское время об СССР знали по трем китам: балет, космос, цирк. Но если сравнить финансирование этих трех отраслей сейчас, то наше отставание будет очень заметным. Ежегодная субсидия "Росгосцирку" только на 20% покрывает расходы по зарплате, коммунальным платежам, содержанию имущества и др.

Охотно ли зритель идет в цирк?

Сергей Беляков: Да, зритель успел соскучиться. Кстати, по данным Росстата, цирки входят в тройку лидеров мест для детского досуга, уступая лишь зоопаркам. В цирках предпочитают проводить время 58% семей с детьми в возрасте от 3-х до 14-ти лет. Сейчас практически все наши залы заполнены настолько, насколько дозволено в этот непростой период.

В октябре в Саратове прошел международный фестиваль "Принцесса цирка - 2021". Что это было за мероприятие?

Сергей Беляков: Фестиваль был призван объединить артистов и талантливых участников самодеятельных студий, он является единственным в мире, который подчеркивает роль женщины в цирковом искусстве. К нам поступило более 200 заявок га участие, из них были отобраны 25 лучших. Артистки из разных стран выполняли невероятные трюки на манеже Саратовского цирка. С гордостью могу сказать, что обладательницей Гран-при - золотой короны и звания "Принцессы цирка" - стала дрессировщица слонов "Росгосцирка" Анастасия Дементьева-Корнилова из известной цирковой династии Корниловых. Она выполняет уникальные трюки со слонами, которые до нее выполняли лишь мужчины этой династии. Серебряная корона досталась гимнастке на ремнях Елене Мизениной за номер "Анна".

В текущем году стартовала всероссийская акция «Цирк детям села»: артисты отправились в отдаленные и малодоступные районы. Фото: Пресс-служба ФКП "Росгосцирк"

Другим ярким событием стал двухнедельный летний фестиваль цирковых мастер-классов…

Сергей Беляков: Это было одно из самых масштабных событий в мире цирка. Фестиваль охватил все регионы, где имеются наши филиалы. Артисты вышли на улицы, показали лучшие номера в жонглировании, акробатике, воздушной гимнастике и клоунаде. Фестиваль доказал, что интерес к цирковому искусству огромен.

Проводит ли "Росгосцирк" социальные акции?

Сергей Беляков: Это одна из основных задач нашей компании. В текущем году стартовала всероссийская акция "Цирк детям села". Артисты отправились в отдаленные и малодоступные районы. К 1 сентября почти 2000 первоклассников из малообеспеченных семей отдаленных районов получили возможность бесплатно посетить представление. Акция "Цирк - отличникам" стала хорошей мотивацией для школьников. Те ученики, которые получат отличные оценки по итогам первого полугодия и учебного года, смогут бесплатно посетить цирк по "билету отличника". Третий проект - "Цирк на ощупь" с участием тифлокомментаторов для незрячих и слабовидящих детей, получивший много положительных отзывов. Было очень трогательно, например, когда один папа заплакал, поняв, что его ребенок может "видеть" представление.

Что нужно сделать, чтобы цирки оставались местом притяжения зрителей?

Сергей Беляков: Зданиям цирков в нашей стране уже более 50 лет, они безусловно нуждаются в ремонтах, им необходима модернизация. Постепенно проводится техническое перевооружение всех площадок. В будущем году у нас уходят на реконструкцию 5 цирков - Екатеринбургский, Волгоградский, Иркутский, Тверской и Воронежский цирки. Работы пройдут по федеральной адресной инвестиционной программе. На капитальном ремонте уже находятся Челябинский, Красноярский и Пензенский цирки. Кстати, Пензу планируем открыть в 2022 году. А в этом году после реконструкции открылся Саратовский цирк. В обновлении нуждаются гостиницы и общежития для артистов и служащих. Представьте, 1500 сотрудников круглый год перемещаются по всей стране с гастролями. Они живут в гостиницах и общежитиях, которые были введены в эксплуатацию в 1960-1970-е годы. Степень износа зданий составляет 80% и более. Наш перспективный план предусматривает их капремонт.

Что за курсы для артистов стартовали недавно в рамках корпоративного университета?

Сергей Беляков: Это проект, направленный на всестороннее развитие и раскрытие талантов наших сотрудников. Это место, где они могут приобрести знания и умения, необходимые для профессиональной деятельности и карьерного роста. Корпоративный университет дает им возможности для самореализации и самосовершенствования. Рабочий век гимнастов и акробатов достаточно короток. Мы хотели бы, чтобы они и после выхода на пенсию были востребованы в профессии, передавали свой опыт молодым. Первый курс занял полтора месяца, обучение прошли около 100 человек.

Международный фестиваль "Лучшие клоуны мира" в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке посвятили 100-летию со дня рождения Юрия Никулина. Фото: Пресс-служба ФКП "Росгосцирк"

В России введена обязанность получения лицензии для работы с животными. Готовы ли вы к новым правилам?

Сергей Беляков: Это связано с требованиями, которые вводятся для цирков, зоопарков, дельфинариев и океанариумов. Согласно постановлению правительства, лицензию надо получить до 1 января 2022 года, иначе дрессировщики не смогут выступать с животными. Проверку Россельхознадзора уже прошел 21 наш филиал Остальные проходят проверки в текущий момент. Надеемся, что все наши филиалы пройдут лицензирование. Сотрудники Россельхознадзора обращают особое внимание на условия содержания животных, условия обеспечения безопасности зрителей на представлениях.

Что происходит с животными после "выхода на пенсию"?

Сергей Беляков: В этом году мы подписали соглашение с крымским сафари-парком "Тайган", куда цирковые животные отправляются на заслуженный отдых. Первыми "пенсионерами", которые там поселились, стали две слонихи. Они живут на территории в несколько гектаров со своим озером. Чуть позже в "Тайган" переехали четыре льва, три бурых медведя, два леопарда и пеликана, один тигр. Они были питомцами передвижного зверинца "Сафари", не так давно прекратившего свое существование. А теперь живут в климате, который близок к естественной среде их обитания. У них полный пансион, включая регулярное ветобслуживание.

Какими задумками порадует зрителя "Росгосцирк"?

Сергей Беляков: В ближайшие дни в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке пройдет Международный фестиваль "Лучшие клоуны мира", приуроченный к 100-летию со дня рождения Юрия Никулина. Это особое мероприятие, ведь Никулин - это высота, к которой должен стремиться каждый цирковой артист. В фестивале примут участие клоуны из разных стран - Италии, Бразилии, Мексики и т.д, зрители увидят высочайшие образцы современного циркового искусства.

В январе 2022 года наши артисты отправятся на международный фестиваль в Будапеште. Затем планируем принять участие в фестивале циркового искусства в Монте-Карло, одном из самых престижных. Россию на таких форумах представляют лучшие артисты, которые удостаиваются самых высоких цирковых наград.

У циркового искусства в России - большое будущее?

Сергей Беляков: Отвечу однозначно - да, я уверен в этом, поскольку это искусство без фонограммы, которое вызывает восхищение и у детей, и у взрослых. Поэтому любите цирк, приходите в цирк, а мы будем делать все возможное, чтобы каждый такой поход превращался в праздник.