AllTime.ru - крупнейшая в России сеть магазинов часов и ювелирных изделий. Ее магазины отличаются между собой представленными брендами и ценовым диапазоном.

В этом году заметные изменения коснулись московских локаций. Во-первых, на Русаковской улице открылся самый большой по площади (1600 кв. м) и ассортименту салон сети. Во-вторых, кардинальная реновация была проведена в салоне на Петровском бульваре, где представлены марки премиального уровня стоимостью до 2 млн рублей.

Cuervo y Sobrinos

Премиальный часовой бренд с экзотической историей, соединяющий швейцарское качество и кубинский характер. Он основан на концепции "медленного времени", характерной для кубинского менталитета, - это умение ценить момент, не торопиться и не торопить события. В подарок к покупке любых часов марки предлагается хьюмидор для сигар. Коллекции бренда тоже отсылают к знакомым названиям: Torpedo, Esplendidos, Prominente, Robusto. Но хотя первый магазин Cuervo y Sobrinos был открыт в конце XIX века в Гаване, сегодня эти часы производятся в швейцарском Лугано. Продаются же они в Москве в салоне AllTime на Петровском бульваре.

Среди мужских и женских моделей особенно выделим часы Scott Jacobs, созданные совместно с художником Скоттом Джейкобсом, который рисует мотоциклы Harley Davidson. Их циферблат украшен лазерным изображением Harley Davidson Knucklehead Bobber 1939. Механизм работает с частотой 28 800 пк/час.

Rodania

Эта марка, предлагающая классические часы, актуальна вне зависимости от тенденций моды. Бренд Rodania, сочетающий швейцарское качество, визуальную элегантность и сравнительно доступные цены, появился в Берне в 1930 году. В середине XX века началось его сотрудничество с автоспортом, в 2000-х он хронометрировал ралли Дакар. В 1960-е годы часы бренда побывали в шести экспедициях в Антарктику.

У компании есть четыре главных принципа: применение только топовых швейцарских калибров Ronda и ISA, классические модели без лишней вычурности, соблюдение современных технических требований к часам, элегантность сочетания лаконичных циферблатов и браслетов. Модели Rodania доступны в салоне на Русаковской улице.

Delbana

Марка уже 90 лет производит швейцарские часы по доступным ценам. При этом уровень инноваций, дизайна и надежности ее моделей соответствует более высокому сегменту. Delbana - семейная компания с безупречной репутацией и узнаваемой эстетикой, основанная итальянцем Голиардо Делла Бальда, который придерживался демократичной ценовой политики.

Он хотел, чтобы качественные и модные часы могли себе позволить люди разного достатка. В 1970-е годы, с появлением кварцевых механизмов, Delbana начала производство доступных кварцевых часов. Сегодня компания базируется в швейцарском Ленгнау, а ее вдохновителем является внук основателя Даниэль Кесслер.

Delbana, как и прежде, устанавливает разумные цены на свои модели. Они тоже представлены в салоне на Русаковской.