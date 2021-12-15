СФ одобрил закон о публичной власти и отклонил закон об онлайн-платформах в школах

В России изменится механизм ответственности глав регионов, а у полицейских появятся новые полномочия. На пленарном заседании 15 декабря Совет Федерации одобрил соответствующие законы, но отклонил поправки по дистанционному обучению, в которые закралась техническая ошибка.

Сенаторы отклонили поправки в Закон "Об образовании в РФ", согласно которым государственные школы и колледжи должны использовать для обучения верифицированные онлайн-платформы, образовательные ресурсы и электронные учебники, входящие в федеральный перечень. Сенаторы приняли такое решение из-за технической ошибки, которая закралась в документ перед его вторым чтением в Госдуме. Глава Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова объяснила, что из-за этой ошибки возникло внутреннее противоречие. Оно может привести к проблемам правоприменительного характера, связанным с формированием перечней профессий и специальностей среднего профобразования, специальностей и направлений подготовки высшего образования, по которым применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается в принципе.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что проинформирует правительство о попытке министра просвещения Сергея Кравцова надавить на сенаторов, чтобы те одобрили закон с технической ошибкой. "Вместо того чтобы занять конструктивную позицию, вместе поработать и исправить, он включил все свои рычаги, правда, слабые, чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой... Еще раз напомню, что нет тех сил, которые могли бы заставить Совет Федерации нарушить закон, действовать в неправовом поле. Усилия, которые предпринимал министр, - мне просто стыдно за его действия", - заявила она. Матвиенко отметила, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал позицию сенаторов. Совфед предложил Госдуме создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий.

На заседании сенаторы одобрили закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ". В нем детально расписаны очень многие вещи, которые раньше были обозначены только "крупными мазками", рассказал один из авторов инициативы, глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Так, унифицирована норма по срокам полномочий региональных депутатов и глав субъектов. "Она составляет пять лет, и для нас, как палаты регионов, это важно, потому что таким образом мы унифицируем и сроки полномочий сенаторов РФ как представителей законодателей и высшего должностного лица региона", - пояснил Клишас.

Закрепляется перечень из 170 вопросов совместного ведения федерального центра и регионов, определяются статус и основные полномочия региональных парламентов, устанавливается порядок реализации их права на законодательную инициативу. Предусматриваются новые меры ответственности в отношении региональных депутатов: предупреждение, освобождение от административной должности, запрет ее занятия до прекращения срока полномочий. Фиксируются и основания для того, чтобы досрочно прекратить полномочия региональных законодателей. Например, это произойдет, если депутат не сообщил о попытке склонить его к коррупции.

Определяются основы правового статуса высшего должностного лица региона. Он одновременно замещает и федеральную, и региональную госдолжности. Исключается положение, согласно которому губернатор не может замещать должность более двух сроков подряд. Такое ограничение может быть предусмотрено в законодательстве субъектов с учетом демократических традиций и региональной специфики, отметил Андрей Клишас. Устанавливается общее для всех регионов наименование должности - "глава субъекта РФ". Закрепляется правовой статус и полномочия высшего исполнительного органа субъекта, исключено требование, что он может называться только "правительством". Каждый регион будет обязан создать финансовый и контрольно-счетный органы.

Валентина Матвиенко: Нет тех сил, которые могли бы заставить Совет Федерации нарушить закон, действовать в неправовом поле

Работа над этим законом - хороший пример конструктивного взаимодействия сенаторов, Госдумы и субъектов РФ, полагает глава верхней палаты Валентина Матвиенко. Она уточнила, что с некоторыми губернаторами лично разговаривала о том, понятна ли им позиция авторов документа, и ни один не высказался против. "Смысл этого закона в одном - создать стройную систему публичной власти, которая позволит повысить эффективность управления такой огромной, многонациональной страной, чтобы власть была ответственна перед людьми и любой гражданин понимал, что и с кого спрашивать", - подчеркнула Матвиенко.

Еще один важный документ заседания - поправки в Закон "О полиции". Согласно им правоохранители смогут вскрывать автомобили, когда необходимо спасти жизнь и обеспечить безопасность граждан или общественную безопасность при массовых беспорядках и ЧС, при угрозе теракта, для задержания граждан, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление, для пресечения преступления. Если собственника нет на месте, то его должны проинформировать об этом в течение суток, не допуская посторонних в машину. Закрепляется право полиции оцеплять или блокировать территории, а в границах оцепления осматривать граждан, их вещи, транспортные средства и грузы. Валентина Матвиенко поддержала предложение сенатора Елены Мизулиной провести мониторинг применения новых норм, поскольку документ вызвал общественный резонанс. Этим займутся комитеты СФ по конституционному законодательству, а также по обороне и безопасности.