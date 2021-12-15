Шольц: Германия готова к диалогу с РФ

Берлин готов к конструктивному диалогу с Москвой, но это не следует воспринимать как одностороннюю новую "восточную политику" ФРГ. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Мы готовы к конструктивному диалогу (с Россией - прим​ "РГ")… должны быть готовы чаще делать попытки добиться взаимопонимания, остановить спираль эскалации, как это временно удалось с помощью "нормандского" процесса (по Донбассу, входят Россия, ФРГ, Франция и Украина - прим. "РГ"). Но это не должно быть понято неправильно, как новая немецкая "восточная политика", - сказал Шольц в ходе выступления в бундестаге.

Он также уточнил, что в ЕС "восточная политика" может быть только общеевропейской, основанной на принципах европейского права и мирного порядка.