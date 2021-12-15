СК возбудил уголовное дело против главного инженера "Алросы"

Фигурантами уголовного дела, возбужденного в Якутии, стали главный инженер и коммерсант, чью фирму СК не называет. Дело завели по материалам регионального подразделения ФСБ.

Судя по материалам уголовного дела, главный инженер управления капитального строительства лично получил взятку - более 4 миллионов рублей от представителя коммерческой организации. Столько стоило "способствование заключению дополнительного соглашения между АК "Алроса" и коммерческим предприятием".

Взяткодатель и взяткополучатель задержаны в момент передачи денег. Обоих суд арестовал и СК им уже предъявил обвинение.