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Смартфоны Xiaomi переименовали

Текст:   Антон Благовещенский
15.12.2021,  
16:59
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi отказывается от упоминания бренда Mi в названиях не только новых моделей, но и ранее выпущенных смартфонов. Это следует из материалов, которые выложил в Сеть один из инсайдеров.

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На скриншотах самой свежей версии приложения Mi Cloud в разделе My Devices видно, что смартфоны, раньше имевшие слово Mi в названии модели, теперь упоминаются без нее: Xiaomi Mi 10 Pro переименовался в Xiaomi 10 Pro, Mi 9 - в Xiaomi 9, Mi 10 - в Xiaomi 10 и так далее.

Стоит, однако, заметить, что официально "переезд" с одного бренда на другой еще не завершен - на сайте Xiaomi многие смартфоны по-прежнему обозначены как устройства линейки Mi. В то же время свежие модели Xiaomi 11T, 11t Pro, Xiaomi 11 Lite 5G NE уже продаются переименованными.

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