Собственники квартир могут заработать на стенах, крыше и подъездах

Рост тарифов на услуги ЖКХ заставил граждан, живущих в многоквартирных домах (МКД), задуматься о сдаче в аренду общего домового имущества. Однако далеко не все собственники знают, как это сделать.

Специально для "Российской газеты" адвокат Олег Сухов рассказал, как и сколько жильцы могут заработать на общем имуществе дома. А также предупредил о проблемах, с которыми им придется столкнуться.

Что относится к общему имуществу дома

Гражданский Кодекс РФ и Жилищный Кодекс РФ (ГК и ЖК РФ) указывают, что собственники квартир и нежилых помещений в МКД владеют на праве общей долевой собственности общими помещениями, инженерными коммуникациями и оборудованием, обслуживающим более одной квартиры (статья 290 ГК РФ и статья 36 ЖК РФ).

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В свою очередь, правила содержания общего имущества, утвержденные Постановлением Правительства № 491, подробно перечисляют такую собственность.

Это лестничные площадки, лестницы, лифтовые шахты, крыши, чердаки, подвалы с инженерным оборудованием, фасадные стены, механическое, электрическое и санитарно-техническое оборудование, обслуживающее более одной квартиры, земельный участок под зданием и вокруг него с элементами благоустройства и так далее.

Варианты заработка на общем имуществе

Собственники могут сдать в аренду фасады домов и крыши для размещения рекламных баннеров, плакатов и фигурных конструкций. Лифты и подъезды тоже для объявлений. А помещения - для офисов, складов или проведения различных мероприятий.

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Встречаются случаи, когда в аренду сдается часть придомовой территории для размещения крыльца отдельного входа в нежилое помещение или для автостоянки. Кроме того, в домах советской постройки и возведенных где-то до 2010-2012 годов жильцы сдают в аренду имущество для размещения оборудования интернет-провайдеров, сотовых операторов и даже платежных систем (например, установка терминала в подъезде).

Встречаются случаи, когда собственники оформляют договоры на проведение экскурсий в МКД. Это касается зданий, являющихся объектами культурного наследия, или с которых отрывается красивый вид на город. Подобные соглашения заключаются в Санкт-Петербурге, Москве, Ярославле, Казани.

Кто вправе сдавать имущество в аренду и подписывать договор

Часть 4 статьи 36 ЖК РФ определяет, что общее собрание собственников решает вопросы о передаче имущества многоквартирных домов в пользование третьим лицам. Кроме того, законодатель наделил похожим правом еще и ТСЖ.

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Следовательно, вопрос о передаче в аренду имущества МКД находится в компетенции ТСЖ и общего собрания.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 44 ЖК РФ общее собрание собственников определяет тех, которым поручается заключить договор об использовании общего имущества. Исходя из действующего законодательства таковыми являются управляющая компания, ТСЖ, а также гражданин или юрлицо, как являющиеся, так и не являющиеся собственниками помещений в доме.

Сколько можно заработать на общем имуществе

Доход каждого собственника от сдачи имущества в аренду общего имущества зависит от размера его доли. Этот размер определяется по правилам статьи 37 ЖК РФ.

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Суть ее в том, что доля в праве общей собственности на имущество определяется через соотношение площади помещения собственника к сумме общих площадей помещений всех собственников дома.

Допустим, площадь квартир и нежилых объектов многоквартирного дома составляет 7000 квадратных метров. Площадь квартиры (или доли) 91 квадратный метр. Сумма долей собственников в доме всегда равняется 100%. Следовательно, 91/7000*100. Получится 1,3%.

Это доля владельца квартиры площадью 91 квадратный метр в праве собственности на общее имущество площадью 7000 квадратных метров. Такое количество голосов будет у него на собрании, и от этой цифры рассчитывается доход от сдачи имущества в аренду.

И если рекламная конструкция на фасаде приносит дому 50 тысяч рублей ежемесячно, то владелец квартиры с долей 1,3% получит за месяц 650 рублей (50 000 *1,3%).

Как правильно передать имущество в аренду

Передача в пользование имущества МКД состоит из нескольких этапов. Для подробного описания каждого понадобится отдельная статья или монография.

Поэтому заострю внимание только на важнейших моментах. Нарушение этих аспектов, как показывает практика, приводит к отмене судом решения собрания о передаче имущества. Прежде всего, речь идет о соблюдении процедур подготовки и проведения собрания.

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Так, сообщение о назначении собрания доводится до собственников не позднее, чем за 10 дней до даты мероприятия. Если недвижимостью владеют два или более собственников, то инициатор направляет сообщение каждому из них.

В доме может быть государственная и муниципальная собственность. Следовательно, инициатор направляет уведомление о проведении собрания в орган исполнительной власти РФ, региона либо в орган местного самоуправления в зависимости от того, кто обладает помещением в МКД. Если этого не сделать, то власть обратится в суд и отменит решение.

Далее, ЖК РФ требует, чтобы извещения направлялись заказным письмом, вручались под роспись. Или размещались в помещении, доступном для собственников и ранее определенным для этих целей общим собранием. Неуведомление собственников о собрании также является основанием для отмены решения.

Желающие могут найти подобные судебные акты на сайте ГАС Правосудие или на ресурсе "Судебные акты РФ".

Решение о передаче имущества в аренду правомочно, когда за него высказалось не менее 2/3 голосов от общего числа голосов собственников многоквартирного дома. Принятие решения при отсутствии кворума считается нарушением, а собрание, принявшее его, является неправомочным. Если собрание проходит в очной форме, то присутствие собственников и наличие кворума подтверждается листом регистрации участников с указанием: Ф.И.О, номера помещения, реквизитов свидетельства о собственности на помещение, доли и так далее. Несоблюдение этих правил приводит к отмене решения.

Протокол - решает многое

Протокол с решением о передаче имущества в пользование должен содержать наименование, дату и номер, место проведения собрания, сведения об инициаторе, секретаре, лицах проводивших подсчет голосов, текст решения. Полностью ознакомиться со всеми правилами, предъявляемыми к протоколу, можно в Разделе II Требований Приказа Минстроя России от 28.01.2019 № 44/пр.

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Если собственники составили протокол с нарушениями, то суд признает решение о передаче имущества недействительным. Протокол вправе оспорить не только собственники, несогласные с передачей имущества, но и ГЖИ (государственные жилищные инспекции) субъекта РФ, которая часто пользуется этим правом.

По итогам собрания, уполномоченное собственниками лицо заключает договор о передаче за плату во временное пользование (аренду) часть общего имущества МКД. Закон не предъявляет особых требований к этому договору. По сути - это типичное соглашение об аренде.

Кроме того, не надо забывать, что в некоторых случаях для использования общего имущества требуется разрешение местных органов власти. Например, выдача разрешения на размещение конструкций на фасаде здания является муниципальной услугой. И если собственники или арендатор не получат такого разрешения, то суд обяжет демонтировать рекламу с фасада или крыши МКД.

Следует также помнить, что договор аренды общего имущества многоквартирного дома подлежит госрегистрации, когда срок аренды превышает 11 месяцев.

Как потратить деньги

Существует четыре способа, как потратить деньги. Первый - это лично получать доходы. Деньги поступают на карточку или на счет в банке собственника.

Второй вариант - ежемесячно зачислять средства в фонд капитального ремонта по реквизитам, указанным в квитанции.

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Кроме того, жильцы вправе потратить деньги на обеспечение безопасности: приобрести, установить и эксплуатировать общедомовую систему видеонаблюдения, пультовую охрану здания и так далее.

Некоторые расходуют деньги на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общедомового имущества.

Также средства от сдачи в аренду общего имущества собственники направляют на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Ну и наконец, можно оплатить текущий ремонт здания (покраска стен, потолков, ремонт лифтов), дополнительное благоустройство общих помещений или придомовой территории. Установить игровые комплексы для детей, спортивные площадки, озеленить двор. Последние годы по телевизору часто показывают репортажи из регионов с подобными примерами.

Если аренда приносит доходы, а Совет дома проводит реальную работу, то из поступивших сумм выплачивается вознаграждение председателю Совета.

Дьявол кроется в деталях

А теперь о том - с какими проблемами можно столкнуться, сдавая общедомовое имущество в аренду.

Если все сделано правильно (собственники провели собрание, заключили договор и определили вариант расходования денежных средств), то проблем не будет. Но, как говорится, "дьявол кроется в деталях".

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Например, не стоит забывать о налоговых обязательствах собственников помещений. Доходы от аренды составляют экономическую выгоду арендодателей. Поэтому денежные средства, получаемые от сдачи имущества в аренду, облагаются налогом на доходы физлиц (НДФЛ). При этом не имеет значения, куда поступают деньги - в фонд капитального ремонта, подрядчику, ремонтирующему подъезд, или управляющей компании в счет оплаты услуг. Юрлицо - арендатор, как налоговый агент, обязан исчислять НДФЛ и удерживать его.

Другой вопрос, когда арендатором является гражданин, который по закону не вправе выступать налоговым агентом. В этом случае собственник помещения самостоятельно выплачивает НДФЛ.

Кроме того, услуги по передаче имущества МКД в аренду не освобождены от обложения НДС. Физлица не являются плательщиками данного налога. А вот собственникам, зарегистрированным как ИП и юрлицам - плательщикам НДС, придется рассчитать и уплатить еще и этот налог.

Кроме того, встречаются случаи, когда управляющая компания, уполномоченная на подписание договора, присваивает часть или все средства, полученные от аренды имущества. И объясняет это тем, что деньги ушли на "погашение налогов", либо на оплату "услуг сотрудников управляющей организации".

К сожалению, жадность и глупость предусмотреть невозможно. Поэтому подобные проблемы разрешаются только в судебном порядке.

Почему не все сдают в аренду общее имущество

Законодатель разрешает собственникам зарабатывать на общем имуществе. Встает вопрос: почему тогда жители не всех многоквартирных домов пользуются этим правом?

Здесь переплетаются правовые, психологические и экономические причины. Не бывает, чтобы жильцы сегодня захотели заключить договор аренды, а уже завтра на фасаде здания появилась рекламная конструкция, и деньги потекли в карман собственников.

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Кто-то (старший по дому или местный "активист") должен "загореться" замыслом и убедить соседей в необходимости и выгодности такого договора. Это - нетривиальная задача.

Вторая причина состоит в сложности процедур. Далеко не каждый обыватель разбирается в жилищном праве и знает нюансы созыва и проведения общего собрания.

А тут еще надо сформировать реестр собственников, рассчитать общую площадь помещений, владельцы которых вправе голосовать на собрании, подсчитать голоса совместных и единоличных собственников, оформить документы и так далее.

Кроме того, жильцы могут неожиданно узнать, что часть общего имущества давным-давно принадлежит какому-нибудь физическому или юридическому лицу либо муниципалитету. И тогда собственников ждут судебные тяжбы, а вопрос об аренде откладывается на неопределенный срок.

И, наконец, не все МКД имеют имущество, способное заинтересовать бизнес. Когда у дома нет помещений для передачи в пользование третьим лица, фасад не выходит на оживленную улицу, а здание не представляет интереса для туристов, то сдать общее имущество в аренду невозможно. Только если разместить плакаты и объявления в лифте или подъезде. Да и то не вариант.

Поэтому 95% идей жильцов о передаче общего имущества в пользование третьих лиц растворяется на стадии замысла. А большинство договоров об аренде заключаются благодаря усилиям и стараниям арендаторов.