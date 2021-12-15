Солнечный зонд Parker впервые "коснулся Солнца", пройдя через его корону

Солнечный зонд НАСА Parker впервые "коснулся" Солнца - начал движение в верхних слоях атмосферы Солнца, его короне. Об этом во вторник сообщило американское космическое ведомство, отмечая, что аппарат провел замеры магнитных полей и образцов частиц в солнечной короне.

По данным НАСА, это "является новым крупным этапом его миссии и гигантским шагом в изучении Солнца", пишет РИА Новости. Специалисты уверены, что миссия зонда Parker "поможет ученым получить критически важную информацию о ближайшей к нам звезде и ее влиянии на нашу солнечную систему".

Аппарат Parker Solar Probe назван в честь астрофизика Юджина Паркера. Аппарат стартовал с Земли в августе 2018 года, а уже в ноябре того же года успешно сблизился с Солнцем до расстояния в 24 миллиона километров и передал первый сигнал на Землю. Он стал самым близким к Солнцу из созданных когда-либо человеком аппаратов.

Как отмечает ТАСС, на борту станции стоимостью около 1,5 миллиарда долларов размещено четыре комплекта научных инструментов. Оборудование защищено оболочкой из углепластика толщиной 11,43 см, позволяющей выдержать нагрев до 1,4 тыс. градусов Цельсия.