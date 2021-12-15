Совфед отклонил закон об онлайн-платформах в школах из-за технической ошибки

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова объяснила, что из-за технической ошибки возникло внутреннее противоречие. Оно может привести к проблемам правоприменительного характера, связанным с формированием перечней профессий и специальностей среднего профобразования, специальностей и направлений подготовки высшего образования, по которым применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не допускается в принципе.

Председатель СФ Валентина Матвиенко Матвиенко заявила, что проинформирует правительство о попытке министра просвещения Сергея Кравцова надавить на сенаторов, чтобы те одобрили закон с технической ошибкой.

"Вместо того, чтобы занять конструктивную позицию, вместе поработать и исправить, он включил все свои рычаги, правда, слабые, чтобы надавить на Совет Федерации, чтобы мы приняли закон с ошибкой против отклонения... Еще раз напомню, что нет тех сил, которые могли бы заставить Совет Федерации нарушить закон, действовать в неправовом поле. Усилия, которые предпринимал министр, - мне просто стыдно за его действия", - заявила она.

Кроме того, Матвиенко отметила, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал позицию сенаторов.

Совфед предложил Госдуме создать согласительную комиссию для преодоления возникших разногласий.