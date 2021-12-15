Станислав Новиков: "Чем длиннее горизонт инвестирования, тем ниже риски"

По данным ЦБ, в третьем квартале этого года количество инвесторов достигло 17,1 млн человек, что на 15% больше показателя второго квартала. Фактически пятая часть экономически активного населения России пришла на фондовый рынок. Как он будет развиваться дальше, чего ждать в следующем году - коррекции или новых рекордов на биржах, "РГ" рассказал заместитель председателя правления финансового холдинга "БКС Мир инвестиций" Станислав Новиков.

Станислав, уже можно подводить итоги года. Активно растет клиентская база, а значит и доходы брокеров?

Станислав Новиков: С начала года количество клиентов "БКС Мир инвестиций" выросло более чем на 30% и приблизилось к 1 миллиону. Важно отметить, что на этом фоне наблюдается тренд на снижение комиссий для клиентов. Во втором полугодии 2021 года мы отменили комиссии на тарифе "Инвестор" при покупке ценных бумаг и валюты. Брокеры зарабатывают за счет роста клиентской базы и оборотов, а клиенты получают все более выгодные условия обслуживания.

Вместе с тем потенциал у развития фондового рынка остается очень высоким: по некоторым оценкам, лишь 5% россиян в реальности владеют ценными бумагами. Да и мало просто открыть брокерский счет, нужно его пополнить и начать инвестировать. Но тренд позитивный - мы видим, что идет постепенное формирование культуры долгосрочного инвестирования. И это очень правильно: чем длиннее горизонт, тем ниже риски и выше вероятность получить доход.

На рынок пришло много новичков. Как они адаптируются к новому для них занятию - инвестициям?

Станислав Новиков: Мы прилагаем максимум усилий, чтобы они не разочаровались. Здесь в помощь - различные программы обучения. В мобильном приложении БКС есть специальный режим "Легкие инвестиции" - с подсказками и советами, он ограничивает слишком рискованные сделки для клиентов без опыта.

Наиболее опасно для новичка - покупать активы с высоким риском на короткий срок. Если вы желаете торговать сами - изучите основные законы рынка, сходите на курсы к профессионалам, посоветуйтесь с ними, почитайте профильные книги.

Если вы к этому не готовы или нет времени - есть множество готовых решений, например, ПИФов, стратегий доверительного управления и автоследования. Кроме того, с 1 октября инвесторам без квалификации вновь стали доступны структурные продукты после тестирования - это также один из позитивных трендов уходящего года. Можно начать с продукта с полной защитой капитала - без риска уйти в минус.

А каковы результаты паевых фондов, чувствуете ли интерес граждан?

Станислав Новиков: С начала года активы под управлением УК "БКС" выросли более чем на 50%. Инвесторов привлекают двузначные доходности, которые нельзя получить по депозитам - несмотря на рост ставок в этом году. К примеру, за год прирост стоимости пая по фонду "БКС Российские акции" составил порядка 70% (на конец октября). Это в разы больше, чем приносят вклады.

В части коллективных инвестиций мы в этом году запустили более 20 новых продуктов, включая первый в стране ПИФ, инвестирующий в технологию блокчейн - "БКС Цифровая галактика". Большой потенциал развития блокчейна связан с его активным внедрением в мировую экономику. Порог входа - всего около 15 долларов.

По факту фондовый рынок сегодня доступен каждому, порог входа для многих продуктов действительно минимальный. А что в этом году нового происходило в области обслуживания состоятельных граждан? И какие здесь наблюдаются тренды?

Станислав Новиков: Состоятельные клиенты получили опыт инвестирования раньше, чем новички, поэтому темпы их прихода на фондовый рынок несколько ниже. Но мы видим значительный рост инвестиционной составляющей в портфеле таких клиентов. И если раньше первостепенным продуктом для них были еврооблигации, то сейчас растет интерес к акциям и альтернативным инвестициям.

С начала 2021 года рост активов состоятельных клиентов в БКС превысил 30%, а клиентская база увеличилась на 25%.

Если говорить о "новинках", то в 2021 году у клиентов "БКС Ультима Private Banking" (наше подразделение по работе с состоятельными гражданами) появилась возможность участвовать в сделках pre-IPO. Это направление очень перспективно, но оно требует глубокой экспертизы, которой обладает БКС. Нужно минимизировать риски. Мы отбираем наиболее перспективные активы и предлагаем нашим клиентам войти в них до проведения публичного размещения. На практике это бывает значительно выгоднее, чем покупать бумаги компаний в рамках самого IPO.

Каковы дальнейшие векторы развития Private Banking?

Станислав Новиков: У нас есть отдельная стратегия развития мобильного приложения именно в разрезе ВИП-клиентов. Активно внедряется новый подход в работе с состоятельными гражданами, который затрагивает все точки контакта с ними, начиная от финансового советника и заканчивая коротким и понятным отчетом. Продуктовая линейка расширяется не только собственными силами - мы используем принцип открытой архитектуры, когда на брокерский счет в компании БКС можно купить сторонние продукты и решения. Развивается система "Умный портфель", которая позволит давать подсказки как финансовому советнику, так и клиенту о необходимости ребалансировки и актуальных изменениях в портфеле.

Конец года уже не за горами, и хотелось бы поговорить о прогнозах. Здесь и цикл повышения ставок ЦБ, и неопределенность с пандемией, и геополитические коллизии... Стоит ли нам ждать какой-то грандиозной коррекции? Или мы еще сможем увидеть новые рекорды на биржах?

Станислав Новиков: Мировые ЦБ хотя и ужесточают риторику, тем не менее понемногу начинают сворачивать скупку активов, в плане повышения ставок наверняка будут действовать предельно осторожно. И если не появится неких глобальных "черных лебедей", о которых мы сейчас не можем знать, развитие глубоких кризисных каскадных распродаж на горизонте по меньшей мере 2022 года маловероятно. Я бы ожидал скорее новых рекордов на рынках, нежели их грандиозного падения.

Что касается внутренней повестки, то у нас ключевая ставка ЦБ в 2021 году выросла с 4,25% до 7,5%. Но при этом мы не увидели снижения интереса граждан к фондовым инструментам в пользу вкладов. Люди распробовали инвестиции, учатся грамотно использовать налоговые льготы, получают вычеты по индивидуальным инвестиционным счетам. Мы определенно увидим еще одно повышение ключевой ставки до конца этого года, за ним последуют и депозиты. Но в большинстве случаев инвестиционные решения все равно будут выглядеть более интересными с точки зрения движения к личным финансовым целям.