Суд обязал передать конгрессу США налоговые декларации Трампа

Федеральный судья отклонил иск представителей Дональда Трампа о запрете передачи в конгресс информации о его налогах на прибыль. Судья отложил вынесение решения на 14 дней, чтобы дать бывшему президенту время на подачу апелляции.

Окружной судья США Тревор Макфадден заявил, что попытки юристов Трампа заблокировать передачу данной информации являются нарушением закона. "Длинный ряд дел в Верховном суде требует большого уважения к внешне обоснованным расследованиям конгресса. Даже особая забота, проявленная бывшими президентами, не меняет суди дела", - написал Макфадден в своем постановлении на 45 страницах. Представитель Трампа не ответил на запрос о комментарии NBC News. К слову, именно Трамп утвердил назначение Макфаддена в федеральный окружной суд в Вашингтоне.

Председатель комитета по методам и средствам сбора налогов палаты представителей конгресса США Ричард Нил впервые запросил эту информацию в апреле 2019 года, сославшись на федеральный закон, который требует от министерства финансов и IRS (Налоговое управление США) представлять индивидуальные налоговые декларации по требованию представителей профильного комитета конгресса. В ответ министерство финансов отказалось предоставить документы. Администрация Трампа утверждала, что у конгресса не было законной законодательной цели для запроса, а законодатели "просто надеялись найти что-то, что поставило бы Трампа в неловкое положение".

В этом году Нил снова подал запрос, заявив, что комитет намерен получить информацию, чтобы увидеть, насколько хорошо IRS выполняет свою политику автоматического аудита налоговых деклараций каждого президента. На этот раз министерство финансов, поддержанное министерством юстиции, заявило, что налоговые декларации Трампа должны быть переданы конгрессу.

Напомним, что уклонение от уплаты налогов является одним из самых тяжких правонарушений в Соединенных Штатах. Критики Трампа обвиняют экс-президента в том, что он специально не предавал гласности свои налоговые документы. Сам Трамп заявил, что заявленная цель Нила на самом деле была предлогом для оказания на него политического давления.