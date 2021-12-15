Суд в Люксембурге обязал все страны ЕС признавать семьями однополые пары и их детей

Высший судебный орган ЕС - Европейский суд в Люксембурге - постановил, что все без исключения страны - члены сообщества обязаны признавать семьями однополые пары и их детей. Поводом для разбирательства стала запутанная история двухлетней малышки Сары, у которой оказалось сразу "две мамы" и ни одного гражданства.

Как сообщает европейское издание Politico, малышка Сара живет в Испании, где и появилась на свет в 2019 году. Там ей выдали свидетельство о рождении, в котором в качестве родителей указаны сразу две матери - болгарка Калина Иванова и британка Джейн Джонс родом из Гибралтара. Кто из них является биологической мамой девочки, пара скрывает. Поскольку ни одна из женщин не имеет подданства Испании, на испанский паспорт не может претендовать и Сара. При этом по британским законам Джонс, как уроженка Гибралтара, не вправе передать дочери и подданство Соединенного Королевства. Тогда госпожа Иванова решила обратиться на родину, чтобы Саре предоставили гражданство Болгарии, а значит - и Европейского союза.

Однако в балканской республике официально не разрешены однополые браки. Поэтому там отказались, во-первых, признавать испанское свидетельство о рождении, где у ребенка "две мамы", во-вторых - выдавать аналогичное болгарское, в-третьих - делать Саре болгарский паспорт. Из-за нетрадиционной семейной истории малютка рисковала остаться лицом без гражданства и без права вообще выезжать за пределы Испании, где у нее при этом не было бы полноценного доступа к социальным благам, здравоохранению и образованию. Тогда "болгарская мать" Сары пошла в административный суд Софии, где с подобными необычными делами, очевидно, никогда не сталкивались. Судьи только развели руками и посоветовали "мамам" обратиться за разъяснением к коллегам в Люксемубрг.

Однополые браки признают лишь 16 из 27 стран Евросоюза

В итоге Суд Европейского союза рассудил так: если одно государство ЕС признает семейное родство ребенка, в том числе с однополой парой, то остальные государства ЕС обязаны сделать то же самое, чтобы гарантировать право этого ребенка на свободу передвижения. Вот только однополые браки признают лишь 16 из 27 стран Евросоюза. Как же быть с остальными? Формально суд подтвердил, что у каждого члена ЕС по-прежнему остается "свобода решать, признавать или не признавать браки и родительские права лиц одного пола в соответствии со своим национальным законодательством".

То есть Болгария может по-прежнему не считать семьей однополые союзы, однако семью Сары ей по факту признать придется - и выдать девочке паспорт на основании испанского свидетельства о рождении. Теперь дело за судом в Софии, который "обязан вынести собственное решение в соответствии с линией суда в Люксембурге". Это решение тут же приветствовало болгарское ЛГБТ-сообщество. Оказывается, оно может быть актуальным для 100-150 тысяч несовершеннолетних, проживающих в однополых союзах. Реакции из стран ЕС, не признающих как однополые браки, так и усыновление детей однополыми парами, пока не последовало. А таких немало. Среди них - Латвия, Литва, Венгрия, Хорватия, Греция, Кипр. В отдельных странах допустимо усыновление биологического ребенка своего партнера или в принципе любого ребенка, но только не от лица всей пары, а в качестве отдельного родителя.

Взгляд из Италии

Ни официальные итальянские власти, ни Святой Престол пока не отреагировали на решение Высшего судебного органа Евросоюза, тем не менее вполне ожидаемо, что на Апеннинах оно будет приводиться в исполнение с трудом. Все предыдущие шаги в этом направлении в стране с глубокими католическими корнями, которая считается с мнением Ватикана, в той или иной степени натыкались на препятствия. Под давлением Европейского суда по правам человека в 2016 году Италия последней из стран - основателей Евросоюза легализовала однополые гражданские союзы. Однако из финального текста проекта документа была исключена статья, предусматривающая усыновление однополыми парами биологических детей партнеров. Все эти годы ЛГБТ-пары пытались отвоевать себе это право. На сегодня в 2018 году в Турине лишь трем однополым удалось с согласия тогдашнего мэра города Кьяры Аппендино законно зарегистрировать своих детей на обоих родителей. Правда, дальше Турина эта тенденция не распространилась. Как считает евродепутат от Движения "5 звезд" Лаура Феррара, благодаря решению люксембургского суда "впредь итальянские муниципалитеты не могут игнорировать тот факт, что права детей должны быть важнее политических и идеологических битв". Произойдет ли это на практике - большой вопрос. Достаточно вспомнить историю с законопроектом, предусматривающим расширение прав ЛГБТ-сообщества и введение в стране уголовной ответственности за гомофобию. В октябре он не прошел одобрение в Сенате, после того как консервативная общественность, правоцентристские партии и Ватикан выступили единым фронтом.

Подготовила Нива Миракян (Рим)

Взгляд из Польши

В Польше у этого решения суда ЕС нет будущего, но зато есть предпосылки для нового витка правового противостояния Варшавы и Брюсселя. Польский конституционный суд буквально несколько месяцев назад вынес решение, что основной закон этой страны имеет приоритет над европейскими правовыми актами. А в статье 18 конституции говорится о "браке, как союзе мужчины и женщины, подлежащем защите и опеке со стороны Польши". По мнению экспертов, по этой же причине невозможно ожидать, что однополая пара может быть записана в качестве родителей в свидетельстве о рождении ребенка, ведь это означало бы признание существования однополой семьи. Среди поляков находились желающие оспорить эти положения. Например, двое поженившихся на португальской Мадейре поляков - Якуб и Давид - пытались внести данные о своем браке в польский реестр актов гражданского состояния, но получили отказ. Они подали в суд на решение госорганов, ссылаясь на статью 31 конституции, которая обязывает государство защищать свободу каждого человека. Однако суд ожидаемо встал на сторону ответчика. Судья пояснил, что запись в конституции недостаточно четко прописывает механизм "защиты и опеки" брака, но ведь именно для этого существует семейный кодекс. А уж в нем у однополых пар нет никаких шансов. У родившихся за границей детей таких супругов в Польше есть право получить гражданство своей страны и все необходимые документы, но в этих документах в качестве родителей не могут быть записаны люди одного пола. Это значит, что польские административные органы не принимают свидетельства о рождении и не выдают на их основании другие документы, если в графе "родители" написано: мистер и мистер, или миссис и миссис.

Подготовила Ариадна Рокоссовская