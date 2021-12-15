Суды начали забирать землю у владельцев заброшенных участков

Суды начали изымать земли у граждан, не начавших использовать свои участки по назначению.

Если участок предназначен для ИЖС, гражданин обязан как можно скорее начать там строить дом. Фото: РИА Новости

Обычный человек может лишиться земли, если не начал строить дом на участке для индивидуального жилищного строительства. У фермеров же забирают земли, которые они не начали возделывать.

Почетный адвокат России Никита Филиппов подтвердил "РГ" - Неделе, что число таких дел в судебной практике растет. Причину этого многие эксперты видят в активном использовании беспилотных летательных аппаратов Росреестром.

Ведомство начало массово применять беспилотники, соответственно, усилился контроль за использованием земель. Как сообщил минувшим летом один из руководителей Росреестра, если с помощью традиционных методов инспектор за неделю обследует только 1,6 га земель, то при помощи беспилотных технологий - 25 га. Соответственно, выросло и количество дел по нецелевому использованию земель.

"В случае если земельный участок предназначен для жилищного или иного строительства, а строительство на нем не началось, то землю могут изъять ( ст. 284 ГК РФ), - говорит Никита Филиппов. - Например, в Волгоградской области гражданин в связи с изъятием у него участка обратился в суд за защитой своих интересов, но судебная инстанция подтвердила правомерность изъятия, указав, что основанием явилось длительное неиспользование гражданином участка (более 9 лет), предоставленного для жилищного строительства".

Впрочем, гораздо чаще за задержку начала строительства назначается штраф.

3 года есть у хозяина участка для ИЖС, чтобы начать строительство. Чтобы избежать штрафа, надо сделать хоть что-то, например, обнести землю забором. Или поставить бытовку

"Необходимо учитывать, что изъятие земельного участка является исключительной мерой", - подчеркивает Никита Филиппов. По его словам, собственник участка должен быть заблаговременно предупрежден о допущенных нарушениях.

Без соблюдения установленной процедуры, включающей проведение проверки органом земельного надзора, установление срока для устранения выявленных нарушений и последующее привлечение виновного лица к административной ответственности за неисполнение такого предписания, изъятие может быть признано незаконным.

"Основанием для изъятия участка может быть и использование его не по назначению, - обращает внимание адвокат. - При этом изымают не только участки, предназначенные для строительства, но и участки для ведения сельского хозяйства.

Так, в Нижнем Новгороде у гражданина изъяли земельный участок площадью 874 кв. м за нецелевое использование земельного участка. Участок использовался в качестве платной парковки, в то время как разрешенное использование участка - жилой частный сектор".

А во Владимирской области орган местного самоуправления в судебном порядке добился изъятия у гражданина участка в целях дальнейшей продажи с публичных торгов.

"В 2020 году у собственника были изъяты два участка общей площадью более 20 гектаров, предназначенные для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, - рассказывает Никита Филиппов. - Суд признал изъятие законным, указав, что вся площадь земельных участков покрыта сорной растительностью, сельскохозяйственное производство не ведется, отсутствуют следы работы сельскохозяйственной техники, а также культурные сельскохозяйственные растения, на одном из участков также присутствует древесно-кустарниковая растительность".