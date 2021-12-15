Суды начали забирать землю у владельцев заброшенных участков

Обычный человек может лишиться земли, если не начал строить дом на участке для индивидуального жилищного строительства. У фермеров же забирают земли, которые они не начали возделывать.
Почетный адвокат России Никита Филиппов подтвердил "РГ" - Неделе, что число таких дел в судебной практике растет. Причину этого многие эксперты видят в активном использовании беспилотных летательных аппаратов Росреестром.
Ведомство начало массово применять беспилотники, соответственно, усилился контроль за использованием земель. Как сообщил минувшим летом один из руководителей Росреестра, если с помощью традиционных методов инспектор за неделю обследует только 1,6 га земель, то при помощи беспилотных технологий - 25 га. Соответственно, выросло и количество дел по нецелевому использованию земель.
"В случае если земельный участок предназначен для жилищного или иного строительства, а строительство на нем не началось, то землю могут изъять ( ст. 284 ГК РФ), - говорит Никита Филиппов. - Например, в Волгоградской области гражданин в связи с изъятием у него участка обратился в суд за защитой своих интересов, но судебная инстанция подтвердила правомерность изъятия, указав, что основанием явилось длительное неиспользование гражданином участка (более 9 лет), предоставленного для жилищного строительства".
Впрочем, гораздо чаще за задержку начала строительства назначается штраф.
"Необходимо учитывать, что изъятие земельного участка является исключительной мерой", - подчеркивает Никита Филиппов. По его словам, собственник участка должен быть заблаговременно предупрежден о допущенных нарушениях.
Без соблюдения установленной процедуры, включающей проведение проверки органом земельного надзора, установление срока для устранения выявленных нарушений и последующее привлечение виновного лица к административной ответственности за неисполнение такого предписания, изъятие может быть признано незаконным.
"Основанием для изъятия участка может быть и использование его не по назначению, - обращает внимание адвокат. - При этом изымают не только участки, предназначенные для строительства, но и участки для ведения сельского хозяйства.
Так, в Нижнем Новгороде у гражданина изъяли земельный участок площадью 874 кв. м за нецелевое использование земельного участка. Участок использовался в качестве платной парковки, в то время как разрешенное использование участка - жилой частный сектор".
А во Владимирской области орган местного самоуправления в судебном порядке добился изъятия у гражданина участка в целях дальнейшей продажи с публичных торгов.
"В 2020 году у собственника были изъяты два участка общей площадью более 20 гектаров, предназначенные для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, - рассказывает Никита Филиппов. - Суд признал изъятие законным, указав, что вся площадь земельных участков покрыта сорной растительностью, сельскохозяйственное производство не ведется, отсутствуют следы работы сельскохозяйственной техники, а также культурные сельскохозяйственные растения, на одном из участков также присутствует древесно-кустарниковая растительность".
Вологодский суд обязал гражданина законсервировать долгострой
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, с иском в суд к Александру С. обратилась администрация сельского поселения Пригородное Сокольского муниципального района.
"Суд установил, что в д. Литега Сокольского района находится недостроенный дом ответчика, - рассказывают в пресс-службе. - Длительное время он не производит на нем работы, что приводит к разрушению строения. Объект С. не консервирует, территория вокруг не ограждена, отсутствуют окна, двери, есть разрушения кирпичной кладки, доступ посторонних лиц на объект не ограничен".
Из материалов дела следует, что строительство индивидуального жилого дома осуществлялось на основании разрешения на строительство от 4 августа 1999 года, до настоящего времени объект в эксплуатацию не введен.
Суд принял во внимание, что работы по строительству дома не ведутся более шести месяцев. При этом со стороны собственника отсутствует контроль за состоянием объекта и прилегающей территории.
"Это создает опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан, портит внешний вид территории, - подчеркнули в суде. - При таких обстоятельствах Сокольский районный суд удовлетворил иск администрации сельского поселения, установив собственнику для консервации объекта двухмесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу".