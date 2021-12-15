Ученые разработали устройство для эффективной диагностики СOVID-19

Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В США местные ученые создали устройство Bubbler, которое может с высокой эффективностью обнаружить РКН коронавируса и диагностировать COVID-19. Об этом сообщается в The Journal of Molecular Diagnostics.

Прибор выполняет обратную транскрипцию РНК (то есть конвертацию РНК в ДНК) из вирусных частиц у больных. Кроме того, Bubbler определяет вирусную нагрузку у пациента и показывает штамм вируса.

Устройство было протестировано на 70 пациентах с мая 2020 года по январь 2021 года. У них были взяты образцы из трех точек дыхательных путей. Соскобы с языка и образцы воздуха, выдыхаемого в течение 15 секунд, сравнивали с мазком из носоглотки для ПЦР-теста.

В итоге оказалось, что COVID-19 можно легко определить в выдыхаемом воздухе, а Bubbler способен сделать прогноз по поражению нижних дыхательных путей.

Как сообщили американские ученые, такое устройство намного быстрее и точнее мазков из носоглотки, так как нижние дыхательные пути характеризуются более высокой вирусной нагрузкой по сравнению с верхними.