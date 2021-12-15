Удвоится число регионов, где проведут комплексные кадастровые работы

В 2022 году вдвое увеличится число регионов, где будут проведены комплексные кадастровые работы. Об этом рассказал на заседании Совета Федерации руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Проведение комплексных кадастровых работ затрудняется из-за отсутствия у муниципалитетов денежных средств, достаточных для их оплаты, отметили члены Совета Федерации. Росреестр предоставляет субсидии регионам на эти работы. Однако в 2020 году их получили только 15 регионов, а в 2021 - 20.

Комплексные кадастровые работы - очень эффективный инструмент, в том числе по исправлению реестровых ошибок, которых насчитывается около 8,5 млн, рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский. "Если обычные кадастровые работы, которые выполняет кадастровый инженер, для гражданина, бизнеса стоят, например, за участок в 10 соток 10-15 тысяч рублей, то стоимость комплексных кадастровых работ в 10-15 раз дешевле", - пояснил он.

Такие работы также позволяют уточнить границы участков. "Как правило, в результате комплексных кадастровых работ на 20% увеличивается площадь, которая формируется в реестре, а это плюс 20% к налогооблагаемой базе регионов", - добавил Скуфинский.

До сих пор Росреестру ежегодно выделялось 180 млн руб. на софинансирование этих работ с регионами (доля софинансирования регионов была около 20%). Однако на следующий год выделено уже около 700 млн рублей, сообщил Скуфинский. Это позволит провести комплексные работы уже в 40 регионах.

В ходе комплексных кадастровых работ уточняются границы земельных участков, местоположение зданий, исправляются массовые реестровые ошибки. Исполнители комплексных кадастровых работ определяются муниципальными властями на конкурсной основе. Муниципалитеты выполняют функции заказчика работ, контролируют их проведение и приемку.