Ушаков: Россия передала США предложения по гарантиям безопасности

Сегодня, 15 декабря, в МИДе помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид были переданы предложения Москвы по гарантиям безопасности от Соединенных Штатов и НАТО, о которых Владимир Путин говорил на встрече с Джо Байденом.

Как сообщил на брифинге журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, американским представителям передали конкретные предложения, направленные на то, чтобы выработать юридические гарантии обеспечения безопасности России. Об этом Путин рассказал на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином. Президент РФ подчеркнул, что Москва готова немедленно начать переговоры по этому крайне важному вопросу, который касается обеспечения безопасности России, и выразил надежду, что американцы и натовцы положительно на это отреагируют, передал Ушаков.

"Что очень существенно - Си Цзиньпин подчеркнул, что понимает российскую озабоченность и полностью поддерживает нашу инициативу о выработке гарантий безопасности. Стороны условились в этом вопросе поддерживать контакты, - сообщил помощник президента России. - Мы будем информировать китайских коллег, как будут складываться переговоры и контакты на этот счет".

Москва готова обсуждать предложения публично, подтвердил Ушаков, "ничего не скрывая - поскольку вопрос чрезвычайно важен для России и обеспечения ее безопасности". "Мы пока что передали конкретные предложения американцам, получим их реакцию и будем это обсуждать в том числе публично", - уточнил он. На вопрос о том, кто будет вести переговоры, помощник президента напомнил, что вопросами стратегического диалога с США занимается замглавы МИД Сергей Рябков: "Очевидно, он будет продолжать обсуждать с американцами эту тему". Ушаков также уточнил, что предложения были переданы Донфрид. И анонсировал свои предстоящие переговоры на эту тему по телефону с одним из руководителей американской администрации, называть которого он не стал. "Договоренность такая есть, но не хочу подводить коллег, это будет закрытый разговор", - заключил помощник российского президента.