В 2022 году начнут выпускать смартфоны с новым скоростным чипом

Компания Qualcomm представила новый мобильный чип - Snapdragon 8 Gen 1.

Отмечается, что чип изготовлен по 4-нанометровой технологии. В него включены восемь вычислительных ядер: одно мощное ядро Kryo Prime (Arm Cortex X2) с частотой 3,0 ГГц, три производительных ядра Kryo Performance (Arm Cortex A710) с частотой до 2,5 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Kryo Efficiency (Arm Cortex A510) с тактовой частотой до 1,8 ГГц.

Чип получил графический ускоритель Arendo, который быстрее предшественника на 30%, а также на 25% энергоэффективнее. Кроме того, чип получил первый в истории модем для мобильных устройств со скоростью до 10 Гб/с.

В сетях Wi-Fi новый чип может работать на частотах 2,4; 5; 6 ГГц. Поддерживается новейший стандарт Wi-Fi 6E. Snapdragon 8 Gen 1 позволяет использовать в смартфонах три камеры по 36 мегапикселей или камеры с разрешением 200 млн пикселей. Поддерживается быстрая зарядка.

Новинка поддерживает дисплеи вплоть до 4К с частотой обновления 60 Гц. Поддерживаются стандарты Bluetooth, NFC, USB 3.1. Чип работает с навигационными системами ГЛОНАСС, GPS, Beidou и Galileo.

Первые гаджеты на новом чипе появятся в январе 2022 года

Cмартфоны на новом чипе будут на 25-30% быстрее прошлогодних по итогам точных замеров и, что гораздо важнее, будут фотографировать на новые 200-Мп камеры, в том числе и ночью, а также без существенного нагрева записывать видео в разрешении 8K HDR. Ну а с 108 Мп и записью 4K HDR при 60 к/с производительность будет даже избыточной (сейчас ее хватает впритык), говорит Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru.

"Минусы и подозрительные характеристики тоже есть. Например, Qualcomm обещает, что новый процессор будет на 30% экономичнее при той же производительности в сравнении со старым Snapdragon 888. Но по всем объективным расчетам процессор будет экономичнее максимум на 16-18% в режиме умеренной нагрузки, а под нагрузкой окажется неминуемо прожорливее. Словом, готовьтесь к переходу флагманских Android-смартфонов от 5000 мАч к 6000 мАч в качестве аккумулятора стандартной емкости. Поддержку видеокодека, с которым на YouTube можно смотреть видео 8K при скорости всего лишь 37 Мбит/с в интернете, Qualcomm тоже не добавил", - отмечает он.