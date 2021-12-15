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15.12.2021 22:25
Рубрика: В мире

В Британии зафиксирован антирекорд заражения COVID-19 за время пандемии

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

В Британии в среду был зафиксирован ежедневный антирекорд заражения COVID-19 за время пандемии в 78,610 случаев, зарегистрированных в течение 24 часов. Предыдущий наивысший показатель был зафиксирован 8 января 2021 года, в разгар распространения "альфа"-варианта, когда в Соединенном Королевстве, серьезно пострадавшем от пандемии, было зарегистрировано 68 053 ​​ случая инфицирования.

Фото: Luis Alvarez / Getty Images
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Столкнувшись с "приливной волной" очень заразного "омикрон"-варианта, по словам премьер-министра Бориса Джонсона, британское правительство начало беспрецедентную по масштабу кампанию ревакцинации с целью введения дополнительной дозы всем взрослым к концу декабря, отмечает AFP. По состоянию на среду 43 процента британцев получили третью дозу, в то время как 81,5 процентов населения старше 12 лет получили первые две вакцины. Чтобы избежать переполнения больниц, британское правительство также ввело дополнительные ограничения, несмотря на сопротивление консервативного большинства, такие как удаленная работа, ношение масок в помещениях и паспорт здоровья для крупных мероприятий. В понедельник в Соединенном Королевстве была зарегистрирована первая смерть в Европе, связанная с "омикрон"-вариантом.

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