В Брюсселе 15 декабря состоится шестой по счету саммит "Восточного партнерства" (ВП) - интеграционной инициативы, запущенной в 2009 году Евросоюзом и шестью странами постсоветского пространства (Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдавией и Украиной) в целях углубления связей.

Пройденный этим форматом за прошедшие 12 лет путь оказался тернистым, сопровождался острыми разногласиями и потерями. Так, в июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в ВП из-за введенных в отношении Беларуси санкций (15 декабря для представителей белорусской стороны в Брюсселе будет поставлен пустой стул). Среди остальных участников наметился очевидный разрыв в глубине и скорости сближения с Евросоюзом: нацелившееся на получения членства в ЕС "ассоциированное трио" - Украина, Грузия и Молдавия - продвинулось в этом направлении и подписало с Брюсселем соглашения о визовой либерализации и зоне свободной торговли (ЗСТ), а Армения и Азербайджан этого делать не стали.

Задачи кураторов и партнеров

Накануне саммита в Брюсселе высокопоставленный представитель Евросоюза рассказал нескольким российским журналистам о его целях и задачах. Первая из них - "подтвердить, что ВП остается важным приоритетом в повестке Евросоюза". Вторая - "выразить солидарность нашим партнерам и поддержать их в нынешние непростые времена". Третья - согласовать "новое будущее" интеграционной повестки к востоку от границ единой Европы.

Последняя задача весьма актуальна в условиях тупика, в который уперлось ВП. Как пишет Deutsche Welle, объединение уже год "работает практически в холостую" и ЕС пытается "вдохнуть в него новую жизнь". Сделать это предполагается деньгами - Еврокомиссия согласилась проинвестировать в эту платформу 2,7 миллиарда евро до 2027 года. Причем за эти деньги членам "партнерства" еще предстоит посоревноваться.

В Москве на различных уровнях неоднократно критиковали откровенные попытки ЕС освоить подобным образом геополитическое пространство к востоку от границ "единой Европы", политически и экономически привязать к себе восточные постсоветские страны, нарушая их исторически сложившиеся связи с Россией.

О том, будет ли в итоговом заявлении саммита ВП сказано что-либо о России и если да, то в каком контексте, собеседники "РГ" в Брюсселе говорить отказались. Сослались на еще не согласованное до конца коммюнике и призвали дождаться итогов встречи 27 президентов и премьеров ЕС со своими пятью коллегами из стран ВП. Известно, что на предыдущих саммитах европейских кураторов с их восточными партнерами (в 2015 и 2017 годах) итоговые декларации вызывали острые споры именно из-за попыток протащить туда политизированные антироссийские сентенции.

"Успехи" и реальность

Предсказуемо пообщавшийся с российскими журналистами чиновник ЕС подробно перечислил политико-экономические успехи, которых, по мнению Брюсселя, за прошедшие годы удалось добиться в рамках еэсовской политики соседства на восточном направлении. "Взаимная торговля выросла за последние пять лет на 50 процентов и товарооборот между ЕС и шестью странами "Восточного партнерства" достиг порядка 65 миллиардов евро", - отметил высокопоставленный представитель Евросоюза.

Впрочем, на уточняющий вопрос "Российской газеты" о том, какова структура этого товарооборота и идет ли речь преимущественно о росте экспорта ЕС на рынки партнеров по ВП, ответ был дан в самых общих чертах. Так, по словам представителя Брюсселя, "значительный рост" торговли с 2016 года наблюдается прежде всего с Молдавией, Грузией и Украиной (эти страны ранее заключили с ЕС соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли - DCFTA). При этом соотношение экспорта и импорта названо не было. "Точно есть увеличение в обоих направлениях по мере того, как европейские рынки открываются для экспорта из этих трех стран", - сказал представитель ЕС.

Между тем, открытые данные самого Европейского Союза, с которыми ознакомилась "РГ", говорят о несколько другой картине. Судя по приведенным таблицам в исследовании Eurostat "Европейская политика соседства - Восток - статистика по торговле товарами с ЕС" (опубликовано весной 2021-го), на самом деле с 2016 года только одна страна из "ассоциированного трио" существенно нарастила экспорт в западном направлении. Речь идет о Молдавии, сумевшей не так уж и сильно увеличить экспорт в ЕС с 59,6% от общего объема всех своих поставок за рубеж до 64,1%. В то же время, экспортные потоки товаров в сторону Европы из Армении, Беларуси и Грузии сократились (с 26,6 до 21,8, с 19,4 до 18,5 и с 26 до 20,8%, соответственно). При этом объемы импорта произведенной в ЕС продукции с 2016 по 2019 года в Молдавии почти не изменились, а в Армении, Беларуси и Грузии снизились (причем в последней ассоциированной с ЕС стране заметнее всего).

Торговое сальдо - отрицательное

Подчеркивается, что такие цифры подбиты на основе данных, предоставленных Eurostat странами-участниками ВП (по Украине и Азербайджану в исследовании данных не приведено). А вот внутренняя статистика самого Евросоюза указывает на весьма скромный рост экспорта в страны "Восточного партнерства" в период с 2016 по 2019 годы (с 1,5 до 1,8% от всего экспорта блока). Предсказуемо, что большая часть этого объема действительно пришлась на долю Украины, которая стала ведущим торговым партнером ЕС из числа стран-членов ВП и превратилась в крупнейший рынок сбыта европейских товаров.

По данным Eurostat, в 2019 году страны Евросоюза поставили в Самостийную товаров на 24,2 миллиарда евро (преимущественно машинное оборудование и транспорт), импортировав украинских товаров на 19,1 миллиарда (по большей части промтовары, сырье и продукты животноводства).

Отрицательному для Незалежной 5-миллиардному торговому дефициту (на 2019 год) удивляться едва ли приходится. По данным издания ukraina.ru, торговое сотрудничество с ЕС в рамках ЗСТ оказалось далеко не столь выгодным, как представляли себе сторонники евроинтеграции. По факту Киев, распахнувший свои двери для беспошлинных поставок высокотехнологичных европейских товаров с большой добавленной стоимостью, получил систему довольно жестких квот, по которым украинская продукция поставляется на европейский рынок.