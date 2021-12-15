В ЕС хотят улучшить энергоэффективность 240 миллионов зданий

До 240 миллионов попали в поле зрения ЕК. На них приходится 40 процентов энергопотребления. Объекты являются причиной более трети всех выбросов парниковых газов в ЕС. В общей сложности три четверти фонда зданий не отвечают требованиям энергоэффективности. Большая часть энергии расходуется впустую.

Эксперты отмечают, что за счет реконструкции существующих зданий можно снизить общее потребление энергии в ЕС на шесть процентов и сократить выбросы углекислого газа примерно на пять процентов.

В настоящее время ежегодно обновляется менее одного процента национального фонда зданий. Еврокомиссия призывает обновлять три процента. При этом необходимо учитывать Австрию и другие страны с особенно большим количеством исторических зданий. "Если включить все соборы и церкви, то мы не достигнем и трех процентов. Эта цель слишком амбициозная", - указал высокопоставленный дипломат ЕС.

Предусматривается также, что с 2030 года все новые строения должны быть возведены с использованием энергосберегающих технологий. Оставшийся спрос на энергию должен быть покрыт за счет электроэнергии из возобновляемых источников. Однако пока не были представлены конкретные спецификации для солнечных панелей на крышах или использования тепловых насосов.

Между тем Еврокомиссия готовит предложения, которые заставят миллионы домовладельцев провести энергосберегающий ремонт. Они являются частью очередного пакета мер ЕС, направленных на комплексное преобразование европейской экономики в направлении защиты климата.