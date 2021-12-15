В ФАС опровергли информацию о проверке цен на ПЦР-тесты

Информацию о проверке Федеральной антимонопольной службой (ФАС) цен на ПЦР-тесты, которую распространили некоторые средства массовой информации, в ведомстве опровергли. "Сегодня такой задачи перед ФАС не стоит", - пояснили в ее пресс-службе.

Сегодня СМИ со ссылкой на разные источники написали, что Федеральная антимонопольная служба в связи с поступающими в антимонопольный орган обращениями граждан о росте цен на ПЦР-тесты направила запросы в медорганизации, изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг, а также готовится провести проверки.

Первоисточником оказалась информация, размещенная на сайте ведомства 29 июня этого года. То есть, журналисты выпустили новость "с душком". Выяснилось, что все проверки уже прошли еще летом, тогда ФАС не выявила нарушений в ценообразовании на ПЦР-тесты по COVID-19 в медорганизациях. Доклад об этом был направлен в Правительство РФ, подчеркнули в антимонопольной службе.