В Германии предотвратили покушение на премьер-министра Саксонии

В Германии предотвратили заговор с целью убийства премьер-министра земли Саксония. Полиция Дрездена и Хайденау провела рейды на квартирах лиц, которые в чат-группе противников вакцинации (антиваксеров) угрожали убийством 46-летнему Михаэлю Кречмеру. По словам представителя Государственного управления криминальной полиции (LKA) Тома Бернхардта, в ходе операции были обнаружены арбалеты и оружие. Был арестован один мужчина по подозрению в совершении тяжкого уголовного преступления.

Число подозреваемых увеличилось с пяти до шести. Государственное управление уголовной полиции Саксонии сообщило, что среди них пять мужчин и одна женщина в возрасте от 32 до 64 лет. По словам Бернхардта, они являются членами чат-группы в мессенджере Telegram, в которой обсуждались планы убийства Кречмера в связи с мерами земельного правительства по борьбе с коронавирусом. "Чат-группа была намного больше, чем пять человек", - сказал представитель LKA. В операции были задействованы 140 офицеров полиции, а саму операцию готовили неделю в рамках расследования по подозрению в подготовке серьезного, угрожающего государству акта насилия, сообщает немецкое издание Tagesschau.

Глава Саксонского государственного управления по защите конституции Дирк-Мартин Кристиан ожидает более сильной радикализации антиваксеров с введением обязательной вакцинации. Уже сейчас наблюдается рост насилия во время акций протеста в Германии, сообщает издание Die Welt. Премьер-министр Баварии Маркус Сёдер назвал угрозы расправы в адрес Кречмера "отвратительными". "То, что происходит в Саксонии, от факельного шествия до раскрытия заговора об убийстве, отвратительно и требует решительных и последовательных действий со стороны судебных органов и органов безопасности", - сказал Сёдер после заседания комитета правительства Германии по борьбе с ненавистью и незаконной агитацией в интернете. Ввиду объединения радикальных отрицателей коронавируса в Telegram Немецкая ассоциация судей (DRB) призвала федеральное правительство решить проблему на уровне ЕС. "Верховенство закона призвано более решительно противодействовать растущей радикализации в отдельных частях социальных сетей", - сказал управляющий директор DRB Свен Ребен.