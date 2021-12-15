В Германии тестируют торговлю биткоинами с банковских счетов

Новости

В США число жертв коронавируса превысило 800 тысяч 03:50
Постпред США при ООН заявила о готовности Вашингтона снять санкции с Ирана 03:28
В США вынесен приговор мужчине, угрожавшему Пелоси после штурма Капитолия 02:57
Солнечный зонд Parker впервые "коснулся Солнца", пройдя через его корону 02:28
Сенат США поддержал увеличение потолка госдолга 01:40
В Словении выявлены первые случаи заражения "омикрон"-штаммом 01:18
ООН призывает США ослабить санкции против Ирана в рамках СВПД 00:30
Лавров отметил настрой США строить диалог с Россией 00:05
Источник: Ваноли возглавит "Спартак" в ближайшее время 14.12.2021
ЕС готовится реформировать Шенген, учитывая миграцию и COVID 14.12.2021
Левандовски повторил рекорд Мюллера в бундеслиге по голам за год 14.12.2021
"Барселона" уступила "Боке Хуниорс" в матче за Кубок Марадоны 14.12.2021
"Газпром": Экспорт газа в Китай "существенно увеличится" в конце года 14.12.2021
В Белом доме прогнозируют "взрыв" инфекций из-за "омикрон"-варианта 14.12.2021
Генпрокурор округа Колумбия подал иск о признании штурма Капитолия "терактом" 14.12.2021
Всего 167 военнослужащих перенесли COVID-19 в тяжелой форме 14.12.2021
Лукашенко назвал главные требования к управленцам страны 14.12.2021
В Лондоне задержали пытавшегося въехать на территорию парламента мужчину 14.12.2021
Голикова ответила на вопрос о числе неофициально переболевших ковидом 14.12.2021
Глава Минэнерго сообщил о компаниях, желающих экспортировать газ по трубе 14.12.2021
В ОДКБ обсудили план совместной подготовки органов управления на 2023 год 14.12.2021
"Омикрон"-штамм коронавируса выявили в 77 странах 14.12.2021
Цена газа в Европе превысила 1500 долларов впервые с октября 14.12.2021
Поликлиники страны реорганизуют по единому стилю 14.12.2021
Медведев призвал США не продвигать бездумно НАТО на восток 14.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Суд признал законным отстранение педагогов от работы за отказ от вакцинации
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
В "РГ" пройдет круглый стол на тему экологической безопасности
15.12.2021 02:21
Рубрика: В мире

В Германии тестируют торговлю биткоинами с банковских счетов

Текст: Елена Бугайская
Российская газета - Федеральный выпуск № 284(8635)
Клиенты немецких Sparkassen - сберегательных банков - скоро смогут торговать криптовалютами, такими как биткоин и Ethereum. Немецкие сбербанки заказали поставщику ИТ-услуг разработку специального криптокошелька.

Также цифровые активы можно будет приобрести в офлайн-режиме через 370 отделений Sparkassen (cберкассы, - пер. с нем. яз.). "Интерес к криптоактивам огромен, наша финансовая группа тоже это видит", - цитирует представителя Sparkassen немецкое издание Die Zeit. "В S-Payment, дочерней компании нашей группы, которая специализируется на платежных услугах, изучают возможности и риски, связанные с кошельком, в котором клиенты Sparkassen могут безопасно хранить криптовалюты", - сказал он.

Фото: Александр Корольков
Криптовалюты дешевеют и разделяются, но пока не сдаются

По сообщениям СМИ, в крупнейшей финансовой группе, обслуживающей более 50 миллионов клиентов, рассматривают возможность покупки ими биткоинов прямо со своих текущих счетов. Такая возможность, если все испытания пройдут успешно, появится - пока что в качестве теста - в нескольких отделениях в первом квартале следующего года. С понедельника о возможности инвестировать в Ethereum объявил швейцарский банк BBVA, имеющий 47 миллионов клиентов по всему миру.

Правда, пока не ясно, смогут ли воспользоваться этой возможностью его клиенты из-за рубежа. Но в самой Швейцарии криптовалюта давно перестала быть диковинкой. Ее можно купить в биткоиноматах, кассовых автоматах на железнодорожных станциях и в универмагах по всей стране. Биткоинами также можно расплачиваться в некоторых крупных интернет-магазинах.

В мире Европа Германия Экономика Финансы Валютный рынок

Главное сегодня

Президенты России и Франции провели телефонный разговор
Госдума приняла закон о региональной власти в РФ
В Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте
"Санитарный щит" на границах России начнут ставить с января
Голикова: Данные о медотводе включат в ковид-сертификат
Какие ограничения вводят разные страны из-за новой волны коронавируса
Захарова: "Саммит демократий" направлен на гегемонию США в мире