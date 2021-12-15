В Германии тестируют торговлю биткоинами с банковских счетов

Клиенты немецких Sparkassen - сберегательных банков - скоро смогут торговать криптовалютами, такими как биткоин и Ethereum. Немецкие сбербанки заказали поставщику ИТ-услуг разработку специального криптокошелька.

Также цифровые активы можно будет приобрести в офлайн-режиме через 370 отделений Sparkassen (cберкассы, - пер. с нем. яз.). "Интерес к криптоактивам огромен, наша финансовая группа тоже это видит", - цитирует представителя Sparkassen немецкое издание Die Zeit. "В S-Payment, дочерней компании нашей группы, которая специализируется на платежных услугах, изучают возможности и риски, связанные с кошельком, в котором клиенты Sparkassen могут безопасно хранить криптовалюты", - сказал он.

По сообщениям СМИ, в крупнейшей финансовой группе, обслуживающей более 50 миллионов клиентов, рассматривают возможность покупки ими биткоинов прямо со своих текущих счетов. Такая возможность, если все испытания пройдут успешно, появится - пока что в качестве теста - в нескольких отделениях в первом квартале следующего года. С понедельника о возможности инвестировать в Ethereum объявил швейцарский банк BBVA, имеющий 47 миллионов клиентов по всему миру.

Правда, пока не ясно, смогут ли воспользоваться этой возможностью его клиенты из-за рубежа. Но в самой Швейцарии криптовалюта давно перестала быть диковинкой. Ее можно купить в биткоиноматах, кассовых автоматах на железнодорожных станциях и в универмагах по всей стране. Биткоинами также можно расплачиваться в некоторых крупных интернет-магазинах.