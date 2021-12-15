В Кремле вручили премии Фонда Андрея Первозванного "Вера и Верность"

Награжденных - пять человек, знаки премии в Государственном Кремлевском дворце им вручали председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин, летчик-космонавт Олег Атьков, митрополит Омский и Таврический Владимир, главный редактор "АиФ" Игорь Черняк.
Хотя термин "премия" вызывает ассоциации с деньгами, в этом случае денежного наполнения не предусмотрено. Лауреатам вручают знаки "Орденская звезда" и "Святой всехвальный апостол Андрей Первозванный" из золота, серебра и бриллиантов, диплом и икону апостола Андрея Первозванного. Лауреатами в этом году стали...
То, что доктор прописал
Доктор медицинских наук Екатерина Марковна Сумная - в 90 лет она продолжает работать.
В рентгеновском отделении клинической больницы N 8 Челябинска трудится врачом-рентгенологом больше 60 лет, являясь одним из самых возрастных практикующих врачей в стране.
Просыпается по будильнику в 6.50 и в 8.00 уже на работе. Диагнозы, которые она ставит, пересмотру не подлежат.
С новой техникой и технологиями на ты: берет инструкцию и сама во всем разбирается. Компьютер освоила еще в 63 года. До 88 лет сама водила машину. Села за руль "Москвича-401" в 17, обучил папа - главврач горбольницы. Завершила автокарьеру на "Ладе Калине".
Из хобби: шахматы. Участвует в турнирах, занимает призовые места. "Прежде всего должно быть интересно жить, - уверена Екатерина Марковна. - И вы должны быть нужны".
Екатерина Сумная (как и Владимир Вавилов из Татарстана) были выдвинуты на соискание премии издательским домом "Аргументы и факты". Впервые за 28-летнюю историю престижной награды достойных людей помогали искать журналисты.
"Ярс" без права на ошибку
Генеральный конструктор Юрий Соломонов. Академик РАН, создатель стратегических ракетных комплексов "Тополь-М", "Булава", "Ярс".
Один из создателей ядерного щита нашей Родины. Окончив МАИ, Соломонов служил офицером в ракетных войсках. В Московском институте теплотехники прошел путь от инженера до генерального конструктора. Сейчас корпорация МИТ объединяет более 800 предприятий. А в 90-е годы Юрий Соломонов фактически спас отрасль. В телеэфире обратился к руководству страны и в итоге убедил найти средства для сохранения ядерных сил. Преподает, пишет книги и стихи.
Как в раю
Игуменья Варвара, настоятельница Свято-Введенского Толгского монастыря.
Быть игуменьей предрек ее духовник. После школы работала с сестрой на плодоовощной базе в Киеве. Потом - в женских монастырях, включая Горненский, что на окраине Иерусалима. Возглавив нелегкое хозяйство на Толге, матушка Варвара стала первой игуменьей новой России. Звучит величественно, но приходилось и крышу крыть, и красить, и разгружать машины с кирпичом. Под руководством игуменьи Варвары прекрасная обитель стала одной из самых известных в православном мире. Сама матушка описывает это удивительное место так: "Я живу в земном раю".
Он построил дом без боли
Владимир Вавилов, глава благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой.
Прошел через страшное испытание: когда его дочке Анжеле не было трех лет, ей поставили диагноз "лейкоз". Владимир, работавший водителем, арендовал автобус, чтобы заработать на операцию, но собрать средства не успел.
Горе усугубляло то, что врачи не допускали их в реанимацию к умирающему ребенку. Пережив потерю, Владимир решил сделать все, чтобы у родителей была возможность оставаться со своим ребенком до конца. Основал в Казани Фонд помощи онкобольным детям, который назвал в честь дочери. Создал первый в Татарстане хоспис для детей и взрослых "Дом без боли", который был признан одним из лучших в Европе. Навестить больных могут приходить и дети. Можно даже приносить любимых домашних питомцев.
При поддержке правительства Татарстана строит еще один хоспис. "Для его пациентов мы проводники из одного мира в другой, - говорит Вавилов. - И это должно происходить без боли и страха, в окружении родных и близких".
Двадцать три рояля
Денис Мацуев, народный артист РФ, президент благотворительного фонда "Новые имена".
В многословном представлении не нуждается. До пандемии Мацуев давал до 280 концертов за сезон по всей планете, совершая несколько кругосветных путешествий в год и проводя дома не более 20 дней. Убежден, что классическая музыка лечит, заряжает и обогащает. Фонд "Новые имена", который он возглавляет, за 30 лет помог 17 000 молодых талантов. В рамках лишь одного проекта "Рояльное движение" Мацуев объездил 23 райцентра Оренбургской области, сыграл 23 концерта и подарил 23 рояля.
В Кремле во время награждения выступить не мог. Не тот формат, да и прибыл с "корабля на бал": когда церемония начиналась, самолет Дениса приземлялся в Шереметьево - прилетел с гастролей. Едва успел. Но на сцене ГКД срывал овации пианист Иван Бессонов, чей талант помог раскрыть Мацуев.