В Кремле вручили премии Фонда Андрея Первозванного "Вера и Верность"

13 декабря, в день памяти св. апостола Андрея Первозванного, в Кремле награждали лауреатов премии Фонда Андрея Первозванного "Вера и Верность" за 2021 год.

Награжденных - пять человек, знаки премии в Государственном Кремлевском дворце им вручали председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин, летчик-космонавт Олег Атьков, митрополит Омский и Таврический Владимир, главный редактор "АиФ" Игорь Черняк.

Хотя термин "премия" вызывает ассоциации с деньгами, в этом случае денежного наполнения не предусмотрено. Лауреатам вручают знаки "Орденская звезда" и "Святой всехвальный апостол Андрей Первозванный" из золота, серебра и бриллиантов, диплом и икону апостола Андрея Первозванного. Лауреатами в этом году стали...

То, что доктор прописал

Доктор медицинских наук Екатерина Марковна Сумная - в 90 лет она продолжает работать.

В рентгеновском отделении клинической больницы N 8 Челябинска трудится врачом-рентгенологом больше 60 лет, являясь одним из самых возрастных практикующих врачей в стране.

Просыпается по будильнику в 6.50 и в 8.00 уже на работе. Диагнозы, которые она ставит, пересмотру не подлежат.

С новой техникой и технологиями на ты: берет инструкцию и сама во всем разбирается. Компьютер освоила еще в 63 года. До 88 лет сама водила машину. Села за руль "Москвича-401" в 17, обучил папа - главврач горбольницы. Завершила автокарьеру на "Ладе Калине".

Из хобби: шахматы. Участвует в турнирах, занимает призовые места. "Прежде всего должно быть интересно жить, - уверена Екатерина Марковна. - И вы должны быть нужны".

Екатерина Сумная (как и Владимир Вавилов из Татарстана) были выдвинуты на соискание премии издательским домом "Аргументы и факты". Впервые за 28-летнюю историю престижной награды достойных людей помогали искать журналисты.

"Ярс" без права на ошибку

Генеральный конструктор Юрий Соломонов. Академик РАН, создатель стратегических ракетных комплексов "Тополь-М", "Булава", "Ярс".

Юрий Соломонов, создатель ядерного щита, поэт: "В человеке уживается и поэтическое, и физическое". Фото: instagram.com / igor.korotchenko

Один из создателей ядерного щита нашей Родины. Окончив МАИ, Соломонов служил офицером в ракетных войсках. В Московском институте теплотехники прошел путь от инженера до генерального конструктора. Сейчас корпорация МИТ объединяет более 800 предприятий. А в 90-е годы Юрий Соломонов фактически спас отрасль. В телеэфире обратился к руководству страны и в итоге убедил найти средства для сохранения ядерных сил. Преподает, пишет книги и стихи.

Как в раю

Игуменья Варвара, настоятельница Свято-Введенского Толгского монастыря.

"С Богом человек может все", - любит повторять матушка Варвара. Фото: Предоставлено фондом Андрея Первозванного

Быть игуменьей предрек ее духовник. После школы работала с сестрой на плодоовощной базе в Киеве. Потом - в женских монастырях, включая Горненский, что на окраине Иерусалима. Возглавив нелегкое хозяйство на Толге, матушка Варвара стала первой игуменьей новой России. Звучит величественно, но приходилось и крышу крыть, и красить, и разгружать машины с кирпичом. Под руководством игуменьи Варвары прекрасная обитель стала одной из самых известных в православном мире. Сама матушка описывает это удивительное место так: "Я живу в земном раю".

Он построил дом без боли

Владимир Вавилов, глава благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой.

Прошел через страшное испытание: когда его дочке Анжеле не было трех лет, ей поставили диагноз "лейкоз". Владимир, работавший водителем, арендовал автобус, чтобы заработать на операцию, но собрать средства не успел.

Владимир Вавилов: С любимыми не расставайтесь. Фото: instagram.com / vavilov0653

Горе усугубляло то, что врачи не допускали их в реанимацию к умирающему ребенку. Пережив потерю, Владимир решил сделать все, чтобы у родителей была возможность оставаться со своим ребенком до конца. Основал в Казани Фонд помощи онкобольным детям, который назвал в честь дочери. Создал первый в Татарстане хоспис для детей и взрослых "Дом без боли", который был признан одним из лучших в Европе. Навестить больных могут приходить и дети. Можно даже приносить любимых домашних питомцев.

При поддержке правительства Татарстана строит еще один хоспис. "Для его пациентов мы проводники из одного мира в другой, - говорит Вавилов. - И это должно происходить без боли и страха, в окружении родных и близких".

Двадцать три рояля

Денис Мацуев, народный артист РФ, президент благотворительного фонда "Новые имена".

Денис Мацуев, получая знаки премии, напомнил: "Музыка - это сегодня лучшая вакцина. Кроме основной, конечно". Фото: instagram.com / matsuevdenis

В многословном представлении не нуждается. До пандемии Мацуев давал до 280 концертов за сезон по всей планете, совершая несколько кругосветных путешествий в год и проводя дома не более 20 дней. Убежден, что классическая музыка лечит, заряжает и обогащает. Фонд "Новые имена", который он возглавляет, за 30 лет помог 17 000 молодых талантов. В рамках лишь одного проекта "Рояльное движение" Мацуев объездил 23 райцентра Оренбургской области, сыграл 23 концерта и подарил 23 рояля.

В Кремле во время награждения выступить не мог. Не тот формат, да и прибыл с "корабля на бал": когда церемония начиналась, самолет Дениса приземлялся в Шереметьево - прилетел с гастролей. Едва успел. Но на сцене ГКД срывал овации пианист Иван Бессонов, чей талант помог раскрыть Мацуев.