В Минэнерго РФ оценили идею ЕС отказаться от долгосрочных контрактов по газу

Позиция Евросоюза по поводу отказа от продления долгосрочных контрактов на поставки газа после 2049 года может со временем измениться. Такое мнение высказал заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

"Как часто показывает опыт, все-таки по итогам дискуссий рождается некая более взвешенная позиция. Поэтому давайте дождемся окончания разговоров, которые сейчас там идут, и посмотрим, как будут выглядеть финальные предложения Еврокомиссии", - приводит слова Сорокина РИА Новости.

15 декабря Еврокомиссия опубликовала пакет мер по стабилизация внутреннего рынка газа. Он включает предложение об отказе после 2049 года от продления газовых контрактов на долгосрочной основе и полный переход на спотовые поставки (когда расчеты по контрактам происходят практически сразу).

Процесс перехода с долгосрочных контрактов, цена в которых была привязана к стоимости нефти, на европейском рынке продолжается последние десять лет. Таким образом Евросоюз пытается снизить свою зависимость от импорта газа от единственных поставщиков - России и Норвегии, однако эти страны все равно остаются доминирующими в трубопроводных поставках.

Как писала ранее "РГ", у "Газпрома" доля долгосрочных контрактов, привязанных к спотовым ценам, приближается к 90%.