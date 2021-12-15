В Минске обсудили направления сотрудничества с Москвой

Несмотря на издержки эпидемиологической ситуации, уровень взаимодействия Беларуси с российской столицей в уходящем году не претерпел существенных изменений и остается плодотворным и перспективным. Этот вывод определил дальнейшие горизонты сотрудничества на пространстве Союзного государства в ходе состоявшегося в среду заседания рабочей группы под руководством председателя городской исполнительной власти Минска Владимира Кухарева.

А делегацию партнеров из правительства Москвы возглавил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин, информирует БЕЛТА.

В ходе плодотворного диалога, сообщает агентство, стороны обсудили ход реализации плана программных мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического, гуманитарно-культурного и социального сотрудничества на 2020-2022 годы. Были проанализированы и вопросы кооперации в сфере промышленности, поставок коммунальной и пассажирской техники белорусского производства, в сфере строительства и капитального ремонта жилья.

Отметив тесное взаимодействие Синеокой с Москвой, Кухарев сослался на данные статистики, согласно которой российская столица по итогам января - октября текущего года продолжает занимать второе место среди регионов России по экспорту белорусских товаров. А сам товарооборот составил $3 734,6 млн, прибавив 27 процентов к уровню прошлого года.

Увеличились, в частности, поставки белорусских легковых автомобилей, обуви, грузовых железнодорожных и трамвайных вагонов, мебели, продуктов питания, чулочно-носочных изделий, специфических товаров. Правда, отмечено за этот период и падение в поставках приборов и устройств медицинского назначения.

Сергей Черемин, в свою очередь, обратил внимание на важность торгового сотрудничества, особенно в сфере продовольствия. По его словам, примерно двадцать процентов в импорте продовольствия российской столицы составляют товары из Беларуси. В различных районах Москвы регулярно проводятся ярмарки белорусских товаров.

Особенно ценится москвичами электротранспорт, возможность увеличения поставок которого и даже организацию совместного производства сейчас обсуждается. Кроме того, заключено 28 соглашений с белорусскими партнерами в сфере образования, продолжаются визиты на экспертном уровне и встречи в онлайн-формате. "Для нас важно продолжать сотрудничество во всех сферах, особенно взаимодействие с регионами", - резюмировал Сергей Черемин.

Кстати, в ходе визита делегации в Минске запланирован еще ряд отраслевых встреч и посещение москвичами Парка высоких технологий и инновационного центра "Горизонт".

Очередное заседание рабочей группы Сергей Черемин предложил провести в Москве, уточняет агентство.